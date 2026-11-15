Архивная служба Татарстана отметила 108-летие и наградила победителей конкурсов

Церемония награждения победителей архивных конкурсов состоялась сегодня в театре «Созвездие-Йолдызлык». Мероприятие приурочили к 108-летию архивной службы Республики Татарстан. В конкурсах участвовали школьники, студенты, исследователи и краеведы, которые изучают историю своих семей и родного края.

Архивная отрасль Татарстана при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова реализует проекты, направленные на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и исторической памяти. Одним из примеров такой работы стала исследовательская работа участницы конкурса «Моя родословная», созданная на основе семейного архива.

Особую ценность представляет тетрадь 1968 года, в которой бабушка или прабабушка девочки начала вести записи на старотатарском языке. Участница самостоятельно продолжила семейную историю: собственноручно оформила работу в старой тетради и вклеила в нее подлинные фотографии родственников.

«Оригинальность этой работы прежде всего в том, что она написана самой девочкой, без участия взрослых. Все фотографии – оригинальные, старинные. Скорее всего, в семье они сохранились в единственном экземпляре: это не современные распечатки и не обработанные изображения», – рассказала начальник отдела по исполнению запросов генеалогического характера Лилия Назыпова.

По ее словам, тетрадь также представляет интерес благодаря языку записей. Старотатарский язык использовался татарами до революции, однако и в советское время родственники участницы продолжали на нем писать и общаться. Семейную тетрадь планируют передать в архив как оригинальный документ.

Председатель Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова отметила, что участники конкурсов не просто интересуются прошлым, но и самостоятельно исследуют историю семьи, творчески подходят к ее сохранению.

«Все участники наших конкурсов – это дети, которые занимаются исследованиями, знают историю своих бабушек и дедушек, любят свою историю и творчески к ней относятся», – подчеркнула она.

Габдрахманова также обратила внимание на работы, представленные на выставке в рамках мероприятия. По ее словам, дети создавали их своими руками, используя ветви, прутья и другие необычные материалы. Отдельно она выделила работу с семейной историей, оформленную в тетради 1968 года.

«Я очень верю, что такие дети в будущем станут нашей защитой. Они знают, что такое память, где живут, могут рассказать о своей территории, ее достижениях и результатах», – сказала председатель Госкомитета.

В Татарстане реализуют несколько конкурсов и инициатив, объединенных темой сохранения исторической и семейной памяти.

Республиканский конкурс «Моя родословная» проводится ежегодно с 2018 года. За это время в нем приняли участие более 2,4 тыс. человек из Татарстана и других регионов России. В 2026 году 189 участников – от школьников до пенсионеров – представили исследовательские работы и родословные книги.

Пятый год проходит конкурс «Передай семейный архив». Он включает муниципальный и республиканский этапы. Участники передают семейные архивы, отражающие историю Татарстана. В отдельную номинацию «Семейные традиции» входят работы о семейных праздниках и ценностях.

Еще одно направление – конкурс грантовой поддержки муниципальных архивов республики. Он проводится в рамках государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан» и охватывает три направления: обеспечение сохранности архивных документов, их популяризацию и использование, а также пополнение Архивного фонда республики аудиовизуальными материалами по истории Татарстана.

Для студентов Казанского строительного колледжа с 2019 года проводят конкурс научных работ на стипендию Госкомитета РТ по архивному делу. Участники готовят исследования на основе архивных документов. В 2026 году награды получат авторы десяти лучших работ.

Аналогичный конкурс организован для студентов казанских вузов. Они представляют исследования в области архивоведения, источниковедения и документоведения, основанные на архивных материалах. В этом году отметят восемь победителей.

Кроме того, ежегодно проходит конкурс «Архивные фонды – науке и краеведению». Его участники – школьники, студенты, архивисты, краеведы и исследователи – готовят документальные публикации. Конкурс призван вводить архивные документы в научный оборот, поддерживать интерес к истории родного края и развивать краеведческую работу в районах республики.

«Мне отрадно, что театр „Созвездие-Йолдызлык“ вновь принимает архивную службу и победителей наших конкурсов. Сегодняшнее мероприятие посвящено жизни, любви и долголетию», – отметила Гульнара Габдрахманова.

Все эти инициативы реализуются в рамках государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан». Они помогают сохранять семейные архивы, укреплять связь поколений и знакомить молодежь с историей своей семьи и республики.