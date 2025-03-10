Архивисты Татарстана работают над сохранением памяти об участниках спецоперации

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 10 марта, архивисты Татарстана отмечают профессиональный праздник – День архивов. Эта памятная дата была установлена решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. Она связана с историческим событием – подписанием в 1720 году императором Петром I Генерального регламента (устава государственной гражданской службы). По новому стилю произошло это как раз 10 марта.

В этот день поздравления принимают все, чья профессиональная деятельность связана с архивным делом. Одним из богатейших хранилищ архивного фонда не только региона, но и страны в целом является Государственный архив Республики Татарстан. Его фонды отражают историю политического, экономического и культурного развития края. На данный момент в Государственном архиве РТ хранится около 4 млн единиц хранения в составе 13,5 тыс. фондов.

Фонды дореволюционного периода (до 1917 года) включают в себя документы по истории Казанской губернии, они охватывают также территорию Поволжья, Средней Азии и Западной Сибири. В них нашли отражение этнография народов Поволжья, административное и сословное управление, становление татарской государственности, экономическая история нашего края, деятельность религиозных конфессий. Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Николай Зинин, Гавриил Державин, Лев Толстой, Сергей Аксаков, представители татарской национальной культуры, науки и образования, творчество классиков татарской литературы Габдуллы Тукая, Галиасгара Камала, просветителей Каюма Насыри, Шигабутдина Марджани – всё это нашло отражение в архивных документах.

Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова заявила, что в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне архивисты решают актуальные задачи сохранения памяти о подвигах соотечественников. Будут сформированы фонды личного происхождения Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации – жителей и уроженцев Татарстана. Среди них будут и документы Героев РФ – участников специальной военной операции на Украине Дамира Исламова, Дамира Гилемханова, Олега Сорокина, Андрея Соколовского и ряда других. Работа проводится во всех муниципальных районах Республики Татарстан. Собрано уже более 1000 единиц хранения документов, и работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба госкомитета.

Сбор, сохранение и введение в научный и общественный оборот документов героев спецоперации – профессиональный и человеческий долг всех архивистов, заверили в ведомстве.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.