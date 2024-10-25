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Архивисты Татарстана призывают жителей республики делиться семейными фото
В преддверии Дня матери, который в этом году будет отмечаться 24 ноября, архивисты Татарстана запустили акцию «Глазами матери», приуроченную к Году семьи в России.
Участником акции может стать любой желающий, кто хочет сохранить для истории детские фото, фото со своей матерью, семейные фотографии или даже какие-то семейные реликвии — от первых школьных тетрадей до свадебных фото.
Название акции, по замыслу ее организаторов, символично. Дело, по их словам, в том, что материнские глаза, как пелось в позднесоветской песне Евгения Мартынова, «всегда следят с волнением за нами».
«Наши успехи и неудачи, первые шаги и появление в семье детей и даже внуков, жизнь во всем ее многообразии — это всё и называется счастьем материнства», — подчеркнули в Госархиве РТ.
Желающие сохранить навсегда свои фотографии и фотографии своих матерей могут обращаться в ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» по адресу: Казань, ул. Декабристов, д. 4 кор. 2. Телефон: 8 (843) 221-28-60 (61).
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