Архивисты Новосибирской области посетили Татарстан с официальным визитом

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Республику Татарстан с официальным визитом посетила делегация архивистов Новосибирской области. Поездка прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества с Государственным комитетом Татарстана по архивному делу.

Делегацию возглавил начальник Управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров. В состав группы также вошли директор Государственного архива Новосибирской области Дмитрий Симонов, начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Инна Попова, ведущий архивист Игорь Самарин и ведущий археограф Ольга Выдрина.

В ходе визита новосибирские специалисты посетили Государственный архив Республики Татарстан, где познакомились с организацией работы, современными технологиями хранения архивных документов и практикой их использования. Для гостей также была организована экскурсия в Раифский Богородицкий монастырь – один из значимых историко-архитектурных памятников республики.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Одним из ключевых событий программы стало участие делегации в заседании итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по архивному делу, которое состоялось 29 января 2026 года. На встрече подвели итоги работы за прошедший год и обсудили перспективы развития архивной отрасли в республике.

Особое место в программе визита заняла документальная выставка «Академик М. А. Лаврентьев», приуроченная к 125-летию со дня рождения ученого. Экспозиция представила уникальные документы и фотографии, отражающие основные этапы жизни и научной деятельности Михаила Лаврентьева в Казани, Киеве и Новосибирске.

Межархивная выставка объединила материалы из фондов Государственного архива Республики Татарстан и Государственного архива Новосибирской области. Среди представленных экспонатов – копия метрической записи о рождении Михаила Лаврентьева, документы о его учебе в Казанском коммерческом училище и Казанском университете, а также биографические материалы его отца Алексея Лаврентьевича.

Экспозиция была выстроена по географическому принципу и последовательно раскрывала казанский, киевский, московский и новосибирский периоды жизни ученого. В казанском разделе представлены документы о рождении отца будущего академика в Париже, его обучении в казанской гимназии и университете, а также аттестат зрелости Михаила Лаврентьева с отметками о высоких результатах по физико-математическим дисциплинам.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Киевский и московский этапы жизни Лаврентьева, охватывающие период с 1930 по 1953 год, были отражены через документы, связанные с его становлением как крупного научного организатора, включая постановление об избрании его академиком Академии наук Украинской ССР. Особый интерес вызвали материалы партийного дела ученого из Государственного архива Новосибирской области, которые ранее не экспонировались.

Новосибирский период представлен как вершина научной и организационной деятельности Михаила Лаврентьева – основателя Сибирского отделения Академии наук СССР. В экспозиции показаны документы о создании научного центра в условиях сибирской тайги и реализации модели тесного взаимодействия науки, промышленности и образования.

Завершающий раздел выставки был посвящен фотографиям из личного архива ученого. Среди них – снимки с участием Лаврентьева на значимых международных мероприятиях, в том числе во время визитов президентов Франции в Академгородок, а также редкие семейные фотографии с супругой Верой Евгеньевной.