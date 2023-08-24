Архив Татарстана вошел в пятерку самых крупных в России

Архив Татарстана является четвертым по величине в России после фондов Москвы, Ленинградской и Нижегородской областей. Об этом на сессии Казгордумы сообщила председатель Госкомитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Татарстанский архивный фонд насчитывает 8,2 млн единиц хранения. По словам спикера, хранящиеся документы датируются 1709–2012 годами, отдельные экземпляры относятся к XI и XVI векам.

«Фонд отражает развитие Татарстана от первых средневековых самостоятельных государств, Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и до образования республики», — отметила Габдрахманова.

В настоящее время муниципальный архив обеспечивает сохранность 1,6 тыс. фондов, что составляет 146,5 тыс. единиц хранения. На сегодняшний день в списках организаций-источников комплектования числится 112 организаций, из которых 45 включены за последние полтора года.

Муниципальный архив оказывает пять муниципальных и четыре государственных услуги. За 2022 год всего было оказано более 14 тыс. услуг. С начала прошлого года по настоящее время оказано 6,8 тыс. услуг, из них 2,5 тыс. (37%) — государственные и 4,3 тыс. (63%) — муниципальные.

Напомним, в 2022 году Госархив переехал в новое здание в селе Столбище. После переезда Госархива прием запросов граждан остался по-прежнему в здании на улице 8 Марта.