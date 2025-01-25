Архитектурный «кристалл таланта», триллион инвестиций и угрозы Трампа

Состоялось открытие нового здания театра Камала, Татарстан поднялся на 3-ю строчку рейтинга АСИ по качеству жизни, в Минфине РТ сменился руководитель, Агентство инвестиционного развития провело итоговую коллегию, Трамп с первых дней президентства выступил с угрозами в адрес России: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова





В Казани официально открыли новое здание театра им. Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кристалл таланта» с невероятными возможностями: состоялось открытие нового здания театра Камала

Событие недели в культурной жизни Татарстана и всей нашей страны – в Казани официально открыли новое здание театра Камала. Для участия в церемонии прибыли министр культуры РФ Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, а также председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков. Там же, в театре, прошли итоговые коллегии Министерства культуры и Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

«Сегодняшнее событие – это событие не только для Татарстана, это событие для всей России. Создание удивительного творческого пространства. Я смотрю на эту красоту и знаю, что идеология и идея этого театра – абсолютная прозрачность и открытость миру. Как какой-то драгоценный камень – такое ощущение, что это кристалл таланта, который открывает невероятные возможности и для самых юных людей, и для больших мастеров сцены. Я с невероятным восторгом и белой завистью гляжу на такое уникальнейшее пространство ваших сцен. И понимаю, сколько же здесь будет вдохновения!» – не жалел громких эпитетов на открытии Владимир Машков.

Ирек Файзуллин назвал новое здание храмом культуры и очередным уникальным достижением Татарстана. Он подчеркнул, что театр построен благодаря эффективной работе всей команды республики.

«Невозможно эффективно создать объект, если нет института, нет строителей, нет такого руководителя, как Рустам Нургалиевич [Минниханов]. Так же мы работали во время Универсиады, так же работали при подготовке чемпионата по водным видам спорта, чемпионата мира по футболу. Так же шла эффективная подготовка к саммиту БРИКС – уникальному мероприятию, которое прошло в столице Татарстана. Это все команда. Я желаю новых успехов, Рустам Нургалиевич, вам, вашей команде в реализации всех планов, которые есть в области строительства, реконструкции, капитального ремонта – всей этой огромной работы, которая показывает и объединяет всю работу всей команды РТ», – также рассыпался в комплиментах родной республике глава федерального Минстроя.

Стильный шедевр современной архитектуры вызывает такое восхищение, что на церемонии его открытия было объявлено: в июне 2025 года на сцене нового театра пройдет 31-я церемония вручения федеральной премии «Золотая маска».

Татарстан стал третьим в очень значимом рейтинге – качества жизни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Третьим будешь? Татарстан оказался в топе федерального рейтинга по качеству жизни

Мы привыкли, что Татарстан находится на первых позициях во всевозможных федеральных рейтингах. На этой неделе республика стала третьей в очень значимом рейтинге – качества жизни. Качество жизни – это интегральный показатель социально-экономического развития региона, он разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором они живут.

Десять направлений, которые оценивает рейтинг, включают 140 показателей. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности – социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для проживания, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.

Итоги 2024 года подведены Агентством стратегических инициатив (АСИ).

«Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшаяся на две позиции», – доложила глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством Президента России Владимира Путина.

По итогам 2023 года Татарстан занимал пятую строчку рейтинга, по итогам 2022 года – шестую. Налицо поступательное движение республики вверх по позициям рейтинга.

Резкий рывок в 2024 году можно объяснить не только динамичным развитием экономики региона, но и проведением в нем множества престижных международных мероприятий. Из них особенно выделяется Казанский саммит БРИКС, для подготовки к которому были выделены значительные федеральные и республиканские денежные средства, вложены большие финансовые ресурсы в улучшение инфраструктуры. Саммит и другие важные мероприятия прошли, а инфраструктура для жизни, новые общественные пространства – все это осталось работать для жителей республики. И именно этот прирост удовлетворенности татарстанцами их качеством жизни дал республике такое высокое место в федеральном рейтинге.

Радик Гайзатуллин ушел в отставку по собственной инициативе с поста министра финансов. Новым руководителем финансового ведомства стал Марат Файзрахманов Фото: prav.tatarstan.ru

Министр ушел, да здравствует министр: в главном финансовом ведомстве Татарстана сменилось руководство

Ровно неделю назад в республике произошла кадровая сенсация – министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин ушел в отставку по собственной инициативе после 22 лет работы на этой должности. «Ушла эпоха» – в данном случае это не просто фигура речи, а констатация больших заслуг и достижений экс-министра.

За эти 22 года руководства главным финансовым ведомством Татарстана было много испытаний – несколько финансовых кризисов как мирового, так и всероссийского масштаба, пандемия COVID-19, режим жестких санкций, наложенных на экономику страны, стартовавших в 2014 году и ставших беспрецедентными в 2022-м. В эти непростые времена формирование и исполнение сбалансированного регионального бюджета было серьезным экзаменом на профпригодность, с которым татарстанский Минфин справлялся блестяще. Ни у кого не было ни малейших нареканий в адрес ведомства в это время.

Чтобы оценить высокое качество такой работы, следует понимать, что бюджет Татарстана балансировался еще и на фоне постоянных изменений российского налогового законодательства, зачастую не в пользу республики. При этом постоянно росли социальные расходы.

На регион за это время было возложено проведение множества важных международных мероприятий как политического, так и спортивного характера. Чтобы справиться с этой нагрузкой, Татарстан привлекал кредиты из бюджета РФ. Деньги шли на развитие республики и Казани. Рустам Минниханов, как первоклассный и опытнейший финансист, справедливо указывал всем скептикам, что когда подойдет срок выплат по этим кредитам (отсроченных на 10 лет), заемные деньги существенно упадут в цене из-за инфляции и отдавать их будет значительно легче.

Кроме того, республика виртуозно использовала различные механизмы реструктуризации бюджетных кредитов, чтобы выплаты по ним были не обременительны. И в центре всей этой очень непростой и головоломной работы был Радик Гайзатуллин, который блестяще справился и с этим испытанием. Череда утомительных бюрократических согласований, соглашений и прочих усилий по реструктуризации бюджетных кредитов для Татарстана канула в Лету. Теперь механизм будет следующий – в течение нескольких лет 2/3 от задолженности республики (около 77 млрд рублей) будут последовательно списаны в счет направленных ею средств на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Кроме того, за годы руководства Гайзатуллина в стране произошла революция в бюджетном планировании. Были коренным образом изменены подходы к составлению бюджета – его стали формировать по госпрограммам (федеральным и республиканским), а позже в эту систему вошли еще и национальные проекты. Коренная перестройка самого принципа формирования бюджета – то еще испытание, но Гайзатуллин и с этим справился, да так, что республику ставят в пример всем другим регионам, а на итоговое заседание коллегии Министерства финансов РТ более десятка лет приезжает глава федерального Минфина Антон Силуанов.

Мотив отставки прозрачен – накопилась усталость от длительной сверхнапряженной работы на таком ответственном посту. Ведь Минфин РТ – одно из самых ключевых министерств в системе исполнительной власти республики. По данным источника, Гайзатуллин еще пять лет назад просился на работу поспокойнее, но тогда «не отпустили». В настоящее время смена в Минфине происходит своевременно – важнейшее событие в жизни республики, саммит БРИКС, успешно проведено, преемник подготовлен, в бюджете полный порядок, а долги республики, по сути, будут списаны. Так что в этот раз пошли навстречу.

Накануне увольнения Гайзатуллин тепло и трогательно попрощался с коллективом министерства – зашел в каждый отдел, беседовал с коллегами, многие из которых не могли сдержать слез. Как руководителя его в Минфине любили и уважали. К нему можно было зайти по любому вопросу, он поддерживал и ветеранов-пенсионеров ведомства. В коллективе про него даже говорили: «Он как ангел». Гайзатулин сочетал в себе незаурядную человечность по отношению к сотрудникам и высокий профессионализм: помнил все цифры в многотомных бюджетных росписях и был требовательным к подчиненным.

Возможно, после перехода на другую, более спокойную работу у него (впервые за долгие годы) появится время и для личной жизни – он очень счастлив в семье, недавно стал дедушкой. Будет время отдаться и духовной жизни. Под его кураторством возвели мечеть на улице Сеченова в Казани, он принимает участие в службах и глубоко погружен в изучение религии. Даже на фотографиях с последнего совещания у Раиса РТ у него лицо счастливого человека – он отдал себя республике сполна. Теперь можно подумать и о себе.

Новым руководителем финансового ведомства стал Марат Файзрахманов. В мае 2007 года он был назначен первым заместителем министра финансов – директором Департамента казначейства Республики Татарстан. Кандидат экономических наук, заслуженный экономист РТ. Имеет ряд поощрений и наград.

51-летний Файзрахманов – представитель нового поколения на посту руководителя Минфина республики. Это подготовленный преемник и высококлассный профессионал. Он из уважаемой семьи, его отец – Джаудат Файзрахманов, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, до 2018 года возглавлявший Казанский государственный аграрный университет.

В таких случаях обычно говорят: «Достойная смена!». Так что с новым министром за финансы республики беспокоиться не следует – все будет на должном уровне. А иначе в Татарстане и не бывает.

На этой неделе особое внимание заслужила коллегия Агентства инвестиционного развития РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Триллион инвестиций: Агентство инвестиционного развития озвучило претензии к главам районов

В Татарстане в массовом порядке проходят итоговые годовые коллегии министерств и ведомств. На этой неделе особое внимание заслужила коллегия Агентства инвестиционного развития РТ. Инвестиции в республике на подъеме – по прогнозу, вложения в основной капитал Татарстана по итогам 2024 года впервые превысят 1 трлн рублей. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 953 млрд рублей.

Но на коллегии много говорили не о прошлых достижениях, а о будущих вызовах и проблемах.

В 2025 году Агентству предстоит работать в непростых условиях:

Критически низкий уровень безработицы на уровне 0,1-0,2%. «Невозможно никакого инвестора привлечь, потому что некому работать», – сокрушалась глава АИР Талия Минуллина .

. Высокая ставка ЦБ, фактически блокирующая традиционное банковское кредитование. Глава АИР согласна, что брать кредит сейчас – «самоубийство».

Инвесторы по большей части реализовывают новые проекты на реинвестициях или занимают друг у друга.

Затруднено проведение валютных операций и есть сложности в работе с международными партнерами по бизнесу. Тем не менее в 2024 году в Татарстане было зарегистрировано 90 компаний с участием иностранного капитала.

Есть определенные технологические трудности, в первую очередь в сфере станкостроения и оборудования. Износ оборудования на предприятиях доходит до 60-70%, а отечественные станки проигрывают конкуренцию по цене более дешевому китайскому оборудованию.

У главы Агентства накопились вопросы к главам муниципалитетов. Так, например, в 2024 году руководителей районов Татарстана назначали кураторами инвестиционных проектов, чтобы они сопровождали инвестора на каждом этапе. И уже есть проштрафившиеся. Например, в Пестречинском районе одобрили проект по производству строительных инструментов на 350 млн рублей, куратором был назначен глава района Раис Сулейманов. Но прошло несколько месяцев, а «дорожная карта» так и не была разработана, где инвестор — непонятно. Минуллина призвала кураторов к ответственности, чтобы не было срывов запланированных сроков и тем более приостановки проектов.

Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин в своем выступлении также поднял тему кураторов и попросил не скидывать все на АИР.

«На каждом инвестсовете Раис республики всегда спрашивает главу: «Вы согласны с этим проектом? Вы за него?» Глава отвечает: «Да, мы за него». Проходит два года, инвестор непонятно где, земли нет. Это же ваши проекты, коллеги. Люди инвестируют в проект на территории конкретного муниципального образования реальные деньги и создают рабочие места», – обратился к главам муниципалитетов Нигматуллин.

«Чтобы быть привлекательным регионом для инвестора, мы должны делать не только лучше, чем другие субъекты, но и предложить свои исключительные меры поддержки», – заявила Минуллина.

У руководителя АИР есть идеи на этот счет. Например, делать пакетные предложения для инвесторов, брать траты на проектную документацию на себя, упаковывать проекты с готовыми кадрами. Словом, чтобы инвестору оставалось только дать деньги.

В целом можно констатировать, что инвестклимат в Татарстане хороший, хотя и с некоторыми недостатками. Расшить эти «узкие места» и достойно ответить на перечисленные вызовы – вот та задача, над которой будут работать в республике в 2025 году.

Трамп обратился к Путину, предложив развилку: либо мир с Украиной на условиях Америки, либо дальнейшая эскалация с США через введение новых санкций Фото: стоп-кадр видео

Угрозы Трампа и условия Зеленского: почему с Россией невозможен разговор с позиции силы

Что касается мировых событий, то это была неделя нового старого американского Президента Дональда Трампа. Он с первых часов пребывания на этом посту сделал и наговорил столько, что иным хватило бы на год. В первый же день он подписал сотню указов, прокламаций и иных нормативных актов. 47-й президент упразднил 78 постановлений эпохи Джо Байдена. Здесь и возврат к традиционному разделению полов на мужской и женский. Выход из Парижского соглашения по климату (привет Грете Тунберг и теории глобального потепления). Выход США из Всемирной организации здравоохранения в отместку за ее действия во время пандемии COVID-19. Усиление борьбы с терроризмом, наркокартелями и нелегальными мигрантами. Отмена цензуры и возврат к свободе слова.

Лихорадочная деятельность Трампа на этом не остановилась – он обратился к Путину, предложив развилку: либо мир с Украиной на условиях Америки, либо дальнейшая эскалация с США через введение новых санкций.

Американский лидер выбрал весьма необычную форму коммуникации с российским руководством – через пост в социальной сети Truth Social. Хотя для подобной коммуникации есть нормальные дипломатические каналы.

Как и положено хорошему торговцу, Трамп начал пост с похвалы в адрес России. Он отметил, что любит российский народ и что у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

«Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней», – подчеркнул Трамп, отметив, что теперь намерен «оказать очень большую услугу» Москве.

Тут, конечно, может покоробить фраза о том, что наша страна всего лишь «помогла» (по Трампу, Гитлера одолела все-таки Америка), как и вольное обращение с цифрами наших потерь, которое явно не красит руководителя большой страны. Но хорошо, не будем придираться к импульсивному и много говорящему Дональду Фредовичу – будем читать его пост дальше. А дальше, после объятий, России показывают «ножичек».

«Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! Она будет только хуже. Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», – написал Трамп.

Что хочет Зеленский и что хочет Путин, чтобы начать переговоры о перемирии? В интервью агентству Bloomberg первый заявил, что будет готов к переговорам с Россией, если они будут вестись из «сильной позиции». Для этого Украина должна получить необходимые гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

«Если Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути», – сказал Зеленский.

По его словам, справедливым условием начала мирных переговоров был бы отвод российских войск по крайней мере на линию до 24 февраля 2022 года.

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия будет готова к переговорам о мире, только если Украина выведет свои войска из четырех областей – новых российских регионов. Курская область вообще не обсуждается – там не должно быть украинских военных. Пока все идет к тому, что Россия выдавит их оттуда в ближайшее время, так что это не повод для переговоров.

Как видим, позиции России и Украины диаметрально противоположны. Следовательно, никакой почвы для мирных переговоров здесь не просматривается.

То есть, по идее, Трампу придется реализовывать свои угрозы, если он не хочет прослыть пустобрехом. Вот только незадача – на Россию уже с 2014 года оказывается беспрецедентное давление. Число санкций превышает 14 тысяч. Куда уж дальше? Что еще тут можно придумать? И самое смешное, что, несмотря на беспрецедентность – санкции против России не работают. Жизнь осложняют, но и с ними страна благополучно развивается. Заблуждался Барак Обама, утверждавший: «Российская экономика будет разорвана в клочья».

Если Трамп действительно выберет такую стратегию, то он сам загонит себя в тупик, лишившись всех возможностей для дипломатического маневра на важнейшем российском треке.

Словно понимая, что он, мягко говоря, не прав, президент США стал отодвигать сроки мирного урегулирования и перекладывать эту работу на других. На неделе американские СМИ сообщили, что Трамп поручил своему специальному посланнику Киту Келлоггу положить конец войне в течение 100 дней.

Напомним, что во время предвыборной кампании он грозился прекратить конфликт на территории так называемой Украины в течение 24 часов. Но после победы Трамп стал постепенно сдвигать сроки, поясняя, что сначала ему следует поговорить с Путиным, что он намерен сделать «сразу же после инаугурации».

А теперь уже и не Трамп будет над этим работать, и 24 часа превратились в 100 дней. В общем, все как в русской поговорке – «Поспешишь – людей насмешишь».