Архитектурный форум «Казаныш» пройдет в Казани 5-7 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 5-7 декабря пройдет архитектурно-строительный форум «Казаныш». На его организацию выделят 27 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Мероприятие посвятят теме «Единство разнообразия». Подрядчику предстоит предоставить площадку для проведения события, организовать застройку, его техническое сопровождение, регистрацию участников, дизайн, фирменный стиль, предоставить персонал, организовать проживание, перелет и проезд спикеров, перевод мероприятий и провести другие работы.

При этом провести событие, согласно документации, планируют на закрытой площадке в историческом центре Казани. Ее общая площадь должна составлять не менее 29 тысяч квадратных метров и вмещать не менее 2 тысяч зрителей одновременно. На ней разместят четыре лектория, мастерские, зону для спикеров, пресс-центры, зоны для нетворкинга, фотозону.

Ожидается присутствие от 60 до 80 спикеров из не менее чем девяти стран. Планируется, что международные эксперты прибудут в Казань из Бразилии, Индии, Ирана, Катара, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии — присутствие специалистов из этих стран является обязательным.

Заказчиком выступает Институт развития Казани.