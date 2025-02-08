«Архитектурный БРИКС», последний из людей Шойгу и Трамп «Газовый»

В Казани прошел IV архитектурно-строительный форум «Казаныш», Минниханов вошел в состав президиума Госсовета РФ, Президент России снял Юрия Борисова с должности главы Роскосмоса, в АО «ТАИФ» новый гендиректор, Трамп нацелился на «окончательное решение» палестинского вопроса: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Главное событие недели для Татарстана – «архитектурное» продолжение саммита БРИКС-2024, международный форум «Казаныш»

Фото: rais.tatarstan.ru

АрхиБРИКС-2025: в Казани прошел IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

Главное событие недели для Татарстана – «архитектурное» продолжение саммита БРИКС-2024, международный форум «Казаныш». В трехдневном форуме, проводимом по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина, приняли (и еще принимают сегодня) участие 400 спикеров из 24 стран мира, в том числе мэры и главные архитекторы городов стран БРИКС. Откликнулись и зарегистрировались 11 тыс. участников буквально со всего мира. Состоялось первое заседание комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ с участием главных архитекторов российских городов-миллионников, а также их коллег из городов дальнего и ближнего зарубежья.

Форум проходит в новом здании театра им. Галиасгара Камала, футуристический внешний облик которого придуман знаменитым японским архитектором Кенго Кумой вместе с коллегами из Европы, Москвы и Казани. Г-н Кума также выступит на форуме с онлайн-лекцией.

Гостем и спикером форума стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. В компании Ильсура Метшина, главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной он осмотрел выставку архитектурных проектов, представленную в холле нового здания театра.

На пленарном заседании форума Раис Татарстана отметил, что Казань стала традиционным местом проведения самых важных международных и всероссийских мероприятий. В октябре в столице Татарстана состоялся саммит БРИКС, который привлек к ней мировое внимание. А чак-чак, который Рустам Минниханов щедро предлагал лидерам стран, встречая их в аэропорту, стал известен во всем мире.

Руководитель республики рассказал также, какое внимание уделяют в Татарстане благоустройству территорий, созданию комфортных условий для жителей и гостей. Так, в 2024 году в республике введено в эксплуатацию 3,5 млн кв. метров жилья, ежегодно строят и реконструируют свыше 4 тыс. социальных объектов: школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта.

Реализуются в Татарстане также крупные дорожные и инфраструктурные проекты. Большую работу за последние годы в регионе провели по формированию общественных пространств – за десять лет в республике благоустроили 450 парков, скверов, бульваров, набережных. За пять лет реализации программы «Наш двор» полностью отремонтировали более 5 тыс. дворовых территорий.

«Наша республика по итогам прошлого года в тройке лидеров рейтинга российских регионов по качеству жизни», – добавил Рустам Минниханов.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем видеообращении к гостям форума не скупился на похвалы в адрес руководства Татарстана.

«Я знаю, как умеют хорошо принимать в республике, в Казани. И сегодня, действительно, регион под руководством Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова достиг впечатляющих успехов. И Казань сегодня является местом, куда приезжают миллионы туристов. Это говорит о том, что под руководством мэра Ильсура Раисовича Метшина город действительно развивается и является примером динамичного развития», – заключил Хуснуллин.

На форуме также обсудили создание Ассоциации главных архитекторов городов БРИКС, Ассоциации ректорского содружества и другие вопросы. Состоялась в эти дни и презентация амбициозного городского проекта - в столице Татарстана планируют построить городскую марину за 10,5 млрд рублей.

На «Казаныш»-2025 собрались 14 из 16 главных архитекторов российских городов-миллионников, главные архитекторы из Сан-Паулу, Тегерана, Харбина, Стамбула, Рабата и Минска, ректоры 25 высших учебных заведений из России, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Эфиопии, ЮАР, Малайзии, Таиланда, Катара, Саудовской Аравии. Сам по себе такой форум – большое достижение республики. Это очень круто. Татарстан продолжает высоко держать планку по международным мероприятиям самого высокого уровня.

Владимир Путин своим распоряжением утвердил состав президиума Госсовета РФ. В него вошли 26 человек, в числе которых – Раис Татарстана Фото: kremlin.ru

Предвыборное усиление: Рустам Минниханов вошел в состав президиума Госсовета РФ

Событие кадровой жизни страны с татарстанским оттенком – Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил состав президиума Государственного Совета РФ. В него вошли 26 человек, в числе которых оказался и Раис Татарстана.

Состав президиума Госсовета не обязательно отражает «табель о рангах» губернаторов, но традиционно в него входят наиболее сильные из них. Следует отметить, что Рустам Минниханов находится там не только как авторитетный руководитель региона, но и как председатель комиссии по направлению «Инфраструктура для жизни». Этот новый нацпроект объединил 12 федеральных проектов по таким направлениям, как развитие населенных пунктов, новые жилищные возможности, ипотека, городская среда, обновление жилищного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, инфраструктурное меню.

Еще один важный контекст: включение Рустама Минниханова в состав президиума Госсовета РФ означает еще и одобрение федеральным центром его деятельности на посту руководителя республики. В случае его выдвижения на грядущих выборах Раиса РТ в сентябре 2025 года членство в президиуме становится еще одним ясным сигналом для избирателей – Минниханова поддерживает вся страна.

Кадровая сенсация недели – лишился должности глава Роскосмоса Юрий Борисов Фото: © «Татар-информ»

Последний из людей Шойгу: Президент России снял Юрия Борисова с должности гендиректора Роскосмоса

Еще одна кадровая сенсация недели – лишился должности глава Роскосмоса Юрий Борисов. Его сменщиком стал бывший заместитель министра транспорта РФ и экс-председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Баканов. С 2011 по 2019 год Баканов руководил также компанией «Спутниковая система «Гонец», сначала в должности президента, а затем – гендиректора.

«Никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться, поэтому происходит ротация», – так довольно туманно прокомментировал эту отставку пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Российская пресса публикует разрозненные сообщения источников о происходящем в госкорпорации. Так, собеседники «Ведомостей» утверждают, что перестановки готовились с минувшей осени, а их подоплекой стали «непростые отношения» Борисова с руководством предприятий космической отрасли. РБК приводит другую причину – сложности с возведением в Москве небоскреба для аэрокосмического кластера. Есть и такое мнение, что приход Борисова в корпорацию в 2022 году ничего ей толком не принес, причем особенно подкачало применение спутников в военном конфликте. Сильно по позициям Борисова ударил и инцидент с «Луной-25», а также сокращение количества запусков спутников и неопределенность со строительством орбитальной станции. Ситуацию усугубляли его связи с бывшим министром обороны, наследие которого активно «зачищается».

Борисов был, по сути, последним действующим высокопоставленным чиновником из команды Сергея Шойгу. С 2012 года он был заместителем тогдашнего министра обороны по вопросам ВПК, с 2018-го – вице-премьером, курирующим ВПК. Юрию Ивановичу ставят в вину фактическое игнорирование развития БПЛА-систем. К концу третьего года СВО странно даже представить, что Россия заходила в этот конфликт практически без дронов и штатных дроноводов.

Как видим, перечень причин для отставки Борисова широк, и пока остается только гадать, что именно стало наиболее веской из них. Вероятно, новый руководитель Роскосмоса проведет масштабный аудит, по итогам которого станет понятно, за что его предшественник лишился должности.

На внеплановом заседании совета директоров АО «ТАИФ» был избран генеральный директор компании. Единогласным решением на эту должность назначен Тимур Шигабутдинов Фото: rais.tatarstan.ru

«Очень хорошие отзывы, Тимур»: в АО «ТАИФ» сменился генеральный директор

В пятницу на внеплановом заседании совета директоров АО «ТАИФ» был избран генеральный директор компании. Члены совета директоров единогласным решением назначили на эту должность Тимура Шигабутдинова. АО «ТАИФ» является головной компанией группы «ТАИФ». Новый состав группы объединяет 21 компанию, в которой работают 9,5 тысячи человек.

Юридически можно утверждать, что состоялся трансфер власти в одном из самых влиятельных бизнес-объединений республики. История АО «ТАИФ» началась с создания в 1990 году Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань», на базе которого в 1995 году было образовано акционерное общество открытого типа «ТАИФ». С самого начала у руля группы был Альберт Шигабутдинов, которому в ноябре прошлого года исполнилось 72 года. Кроме того, в ноябре 2022 года он попал под персональные санкции Великобритании. В таких условиях понятно, почему компания решилась на смену высшего исполнительного руководства. И выбор пал на сына Альберта Кашафовича 42-летнего Тимура, представителя трудовой династии Шигабутдиновых.

Тимур Шигабутдинов трудится в группе «ТАИФ» на различных должностях уже свыше 20 лет, имеет опыт работы в крупнейших дочерних компаниях: «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим». Так что можно не сомневаться – холдинговая компания группы передается надежному и компетентному управленцу.

«У Тимура хороший путь: поработал здесь (в ТАИФе, – прим. Т-и), поработал и в большой компании СИБУР. Очень хорошие отзывы, Тимур. Я лично тебя достаточно хорошо знаю как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного человека. Заверяю, что с нашей стороны эта кандидатура тоже полностью поддержана», – заявил на собрании Рустам Минниханов.

Он отметил, что на своем нефтеперерабатывающем направлении компания добилась выхода светлых нефтепродуктов на уровне 95%, хотя даже 80% считаются для НПЗ хорошим результатом. Минниханов назвал уникальный проект создания комплекса глубокой переработки сложным, но подчеркнул, что ТАИФ довел его до готовности. «Я думаю, этот проект будет вызывать огромный интерес и у других нефтепереработчиков», – выразил уверенность Раис Татарстана.

Также он отметил построенное ТАИФом здание бизнес-центра класса «А», где проходило заседание. «Это объект мирового уровня. Мы видели много офисов, но то, что вы сделали, очень солидно. Является украшением нашего города – и месторасположение, и технологические решения, которые здесь реализованы», – сказал Раис РТ.

Кроме того, он поблагодарил компанию за участие в создании крупнейшего в России детского парка «Елмай» на берегу Казанки. «Это гордость нашей республики и гордость нашей столицы», – подчеркнул Минниханов.

На заседании также были рассмотрены ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности группы ТАИФ за 2024 год и основные задачи на 2025 год. В частности, компании группы перечислили в бюджетную систему 6,7 млрд рублей налогов и платежей, планы на текущий год – 9,1 млрд рублей.

«Ну и в целом я хочу сказать: несмотря на все сложности, связанные с ограничениями, специалисты группы способны реализовывать планы, решать намеченные задачи. Я заверяю, что мы со своей стороны тоже будем полностью поддерживать те направления, которые сегодня озвучены. Хотел бы поблагодарить вас, вашу команду и акционеров», – сказал в заключение Раис Татарстана.

Плановая и предсказуемая смена высшего руководства в одной и самых больших частных компаний Татарстана является залогом преемственности продолжения ее курса на инвестиции во благо свое и благо республики.

Трамп шокировал весь мир, объявив о том, что США возьмут под свой контроль сектор Газа Фото: © Fars Media Corporation, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Это безумие: Трамп заявил об американской оккупации в секторе Газа

Дональд Трамп продолжает удивлять своей лихорадочной деятельностью на третьей неделе после инаугурации. На этот раз он шокировал весь мир, объявив о том, что США возьмут под свой контроль сектор Газа. После переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывшим в США с рабочим визитом, американский президент сделал заявление о том, что Соединенные Штаты готовы «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава.

«США возьмут под свой контроль сектор Газа, и мы займемся им. Мы будем владеть им и будем нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», – сказал он.

Трамп также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в Газе. Таким образом, «все будет разминировано, восстановлено, построено и приведено в порядок» силами США. Кроме того, он предложил снести Газу и переселить беженцев из-за «непригодности региона для жизни». По словам президента США, египетское и иорданское руководство согласится «дать землю» для палестинцев. Это предложение ошеломило экспертов по Ближнему Востоку, а также союзников и противников Трампа, оставив многие вопросы без ответа.

По мнению Трампа, разрушенный войной сектор может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока», где могли бы обосноваться не только палестинцы, но и «люди со всего мира».

Основной камень преткновения для этих планов – Женевская конвенция, которую ратифицировали и США, и Израиль. Этот документ прямо запрещает насильственное переселение населения. Для отправки войск Трампу потребуется одобрение Конгресса, но здесь ему проще: орган находится под контролем республиканцев.

Предложение американского президента, если оно будет реализовано, глубоко вовлечет США в проект с 10-15-летним сроком реализации. При этом Трамп оставил без внимания вопрос, как Соединенные Штаты убедят палестинцев добровольно отдать их земли и будет ли Израиль в конечном итоге осуществлять свой суверенитет на этой территории.

Газа – один из самых горячих очагов напряженности в арабо-израильском конфликте, который длится уже несколько десятилетий. Палестинцы, наблюдавшие конференцию Трампа, неизбежно услышали в ней отголоски «накбы», или «катастрофы» – массового переселения людей во время создания Израиля в 1948 году.

Судя по остро отрицательной реакции, лидеры стран Персидского залива вскоре найдут способ разубедить Трампа в его помыслах. Идеи американского лидера, вероятно, встретят яростное сопротивление со стороны государств Ближнего Востока, не говоря уже о самих палестинцах.

Проект Газы как «ближневосточной Ривьеры» отдает специфическим видением торговца недвижимостью, каковым, напомним, и был 47-й президент США. Это взгляд коммерсанта, но не политика, учитывающего все детали древнего и запутанного регионального конфликта. Затеять там американскую оккупацию и выселение палестинцев — это все равно что плеснуть бензина в костер конфликта. Президент США, похоже, принял курс, который предпочитает Нетаньяху, — «окончательное решение» вопроса в секторе Газа.

По всей видимости, мы имеем дело с очередным непродуманным и импульсивным заявлением американского президента. Это явно не тот блеф, от которого США могут получить выгоду. А убытки, напротив, вероятны, да еще и в гигантских масштабах. Такие эпатажные заявления Трамп раздает после своего въезда в Белый дом буквально в ежедневном режиме. Если так будет продолжаться дальше, в мире к ним привыкнут и будут воспринимать дальнейшие выходки американского лидера как «белый шум». Что явно не на пользу Америке как мировой сверхдержаве.