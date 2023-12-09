Архитектурная подсветка и молельные комнаты: в Татарстане готовят к вводу трассу М12

В Татарстане готовятся к открытию второго участка скоростной трассы М12

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Движение по автомагистрали запустят с опережением почти на полгода

На скоростной автодороге в Татарстане ведутся завершающие работы, которые позволят открыть движение в ближайшее время, рассказал руководитель 8-го этапа проекта М12 «Восток» госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов.

«Выполняются работы по установке барьерных ограждений, дорожных знаков, шумозащитных экранов, а также пусконаладочные работы по устройству освещения и архитектурно-художественной подсветки», – сообщил спикер.

Рашит Хазипов: «Нам удается прийти к запуску движения с опережением примерно на полгода» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам руководителя проекта, работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия. В пиковые моменты на строительстве восьмого этапа были задействованы 4,1 тыс. человек и около 1,1 тыс. единиц техники, включая речной транспорт.

«Благодаря принятым организационно-техническим мероприятиям нам удается прийти к запуску движения с опережением примерно на полгода», – подчеркнул он.

Мост через Волгу украсит архитектурно-художественная подсветка

Самое протяженное искусственное сооружение всей автомагистрали - мост через Волгу длиной 3362 метра, соединяющий Верхнеуслонский и Лаишевский районы Татарстана, - также находится в высокой степени готовности.

«В конце ноября провели испытания моста с использованием динамических и статических нагрузок. Все прошло в штатном режиме. При испытании задействовали 16 груженых самосвалов. Они устанавливались в разных точках, после чего проводились замеры», – отметил Хазипов.

Самое протяженное искусственное сооружение всей автомагистрали - мост через Волгу длиной 3362 метра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ходе строительства сооружения рабочим пришлось столкнуться с нештатной ситуацией. «При устройстве фундаментов моста, во время бурения свай выяснилось, что под дном реки есть плывуны. Приняли меры по их стабилизации, чтобы обеспечить сухой котлован. Применили цементацию основания дна реки, что теперь не позволяет воде проникать в котлован», – пояснил руководитель проекта.

С обеих сторон моста через Волгу и на всем его протяжении смонтирована архитектурно-художественная подсветка. Она будет включаться автоматически в темное время суток одновременно со всеми светильниками на трассе.

Для удобства водителей и пассажиров на трассе М12 в Татарстане будет шесть «зеркальных» многофункциональных зон Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В целом на всей дороге от Москвы до Казани будет 323 искусственных сооружения (мостов, путепроводов, тоннелей, биопереходов), в том числе 76 из них находятся в Татарстане.

На трассе в Татарстане будут открыты молельные комнаты

Для удобства водителей и пассажиров на трассе М12 в Татарстане будет шесть «зеркальных» многофункциональных зон – с правой и левой стороны дороги. Пара МФЗ расположена возле села Большие Кайбицы Кайбицкого района, другая пара – у деревни имени М. Вахитова Верхнеуслонского района и еще одна – в районе села Егорьево Лаишевского района.

Никита Филатов рассказал, что многофункциональные зоны построены по концепции «сначала отдохни, потом заправься» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так, например, на 729 км автомагистрали многофункциональные зоны открыло ПАО «Татнефть». Объект построен по концепции «сначала отдохни, потом заправься», рассказал заместитель начальника Казанского филиала по технической поддержке ООО «Татнефть-АЗС Центр» Никита Филатов.

Площадь территории МФЗ занимает два гектара, торговые площади – более 200 кв. метров. Есть кафе, душевые, прачечные, молельные комнаты, зоны воркаута и детские площадки. Кроме того, для удобства водителей применяется схема разделения потоков. То есть имеются площадка, где будет обслуживаться легковой транспорт, и грузовой терминал для обслуживания большегрузов и автобусов. Ожидается, что на первоначальном этапе здесь будут принимать от 400 автомобилей в сутки.

«Это уже полноценный комплекс, но МФЗ – это «живой» объект. Сейчас мы первые осваиваем эту территорию, но всегда готовы интегрироваться в общую концепцию. При необходимости комплекс будет разрастаться, и будут реализовываться какие-то дополнительные сервисы», – заявил спикер.

В частности, в перспективе в комплексы МФЗ на скоростной дороге закладываются еще и логистические центры, гостиницы, сервисные центры для автомобилистов.