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Архитектурная конференция «Диалоги» собрала в Казани свыше 800 гостей
Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Осенние встречи», прошедшая в Казани с 28 по 29 сентября, собрала свыше 800 участников на площадке Национальной библиотеки Татарстана и свыше 1,5 тыс. онлайн-гостей. Об этом на деловом понедельнике сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
«На мероприятии обсуждались две крупные темы: объекты образования как место самореализации и современные культовые сооружения», — добавила она.
В первый день эксперты обсудили современные школы и каким должно быть пространство, чтобы школьникам было комфортно учиться. Все участники отметили, что образовательные пространства должны быть уникальны и должны давать возможность не только учиться, но и общаться, а также заниматься спортом.
Во второй день конференции участники обсудили подходы к строительству религиозных сооружений с учетом сохранения традиций, культуры и их узнаваемость с учетом территориальных особенностей.
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