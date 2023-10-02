news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 2 октября 2023 11:12

Архитектурная конференция «Диалоги» собрала в Казани свыше 800 гостей

Скопировать ссылку
Архитектурная конференция «Диалоги» собрала в Казани свыше 800 гостей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Осенние встречи», прошедшая в Казани с 28 по 29 сентября, собрала свыше 800 участников на площадке Национальной библиотеки Татарстана и свыше 1,5 тыс. онлайн-гостей. Об этом на деловом понедельнике сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«На мероприятии обсуждались две крупные темы: объекты образования как место самореализации и современные культовые сооружения», — добавила она.

Ильсияр Тухватуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первый день эксперты обсудили современные школы и каким должно быть пространство, чтобы школьникам было комфортно учиться. Все участники отметили, что образовательные пространства должны быть уникальны и должны давать возможность не только учиться, но и общаться, а также заниматься спортом.

Во второй день конференции участники обсудили подходы к строительству религиозных сооружений с учетом сохранения традиций, культуры и их узнаваемость с учетом территориальных особенностей.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Казань #нацбиблиотека рт #Конференция #ильсияр тухватуллина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2