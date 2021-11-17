Архитектурная группа «Двор Дозор» проверила более 700 дворов в 33 районах Татарстана

Архитектурная группа «Двор Дозор», работающая в рамках президентской программы «Наш двор», провела рабочие комиссии в 719 дворах 33 муниципальных образований республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

«Без замечаний принято 518 дворов из 719. В остальных обнаружены недочеты по освещению и дорожным работам, но из-за погодных условий устраняться они будут уже весной следующего года. Приемка благоустройства продолжится до конца года», — сообщил источник.

На прошлой неделе команда архитекторов-градостроителей провела прием благоустройства дворов в Пестречинском районе РТ. Специалисты проверили соответствие выполненных работ и проекта, утвержденного жителями на обсуждениях. Прием дворов проходил совместно с населением.

Как пояснили в пресс-службе президентской программы «Наш двор», главы поселений и представители муниципалитета на местах координируют работу управляющих и подрядных организаций. Технические службы проверяют качество выполненных работ. После такой комплексной, совместной работы дворовая территория передается на эксплуатацию жителям.

«К приемке в Пестречинском районе благоустройство всех 19 дворов в районе было полностью завершено. По итогам совместно с жителями мы выявили несколько замечаний. Например, где-то отсутствует информация на информационных стендах или поврежден водоотвод — в течение этой недели подрядчики устранят эти проблемы. В некоторых дворах не установлены контейнеры для сбора бытового мусора — их доставят и разместят в ближайшее время. Во время следующего выезда архитектурной группы „Двор Дозор“ жители вместе с нашими специалистами проверят результаты работы подрядчика по устранению всех замечаний», — поделилась архитектор-градостроитель фонда «Институт развития городов РТ».