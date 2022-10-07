Архитектура в интересах людей: Песошин обсудил новые подходы в проектировке медучреждений

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Современная городская инфраструктура, в том числе медицинская, должна создаваться по принципам человекоцентричности. Этот фактор оказывает значительное влияние на качество жизни людей, сочетая в себе актуальные тренды строительства, последние технологические достижения и естественные природные площадки на благо населения. Об этом на конференции современных инженерных систем и архитектуры здоровья в рамках II Международного строительного чемпионата в Казани рассказал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он отметил, что республика активно воплощает в жизнь масштабные проекты в различных сферах, их главная цель — повышение качества жизни людей. Речь идет о создании комфортных условий для жизни и работы, оздоровлении и рекреации.

«Мы продолжаем реализацию социально значимых программ по строительству и ремонту многоквартирных домов, объектов образования, учреждений здравоохранения. Это требует поиска новых перспективных подходов к проектированию общественных пространств с учетом конкретных свойств окружающей среды, которые на 100% должны быть подчинены интересам людей», — обратился к участникам конференции Алексей Песошин.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

По его словам, современное проектирование и строительство лечебных учреждений подразумевает привлечение специалистов из разных отраслей. Ключевым фактором здесь является совмещение современных методов и оборудования с благоприятной внешней средой учреждений, способной оказывать терапевтический эффект.

«Как показывает практика, не менее важны использованные при строительстве зданий материалы и климатическое оборудование. Использование информационных технологий способствует контролю за качеством оказания услуг, автоматизации процессов», — подчеркнул Песошин.

Он добавил, что объекты системы здравоохранения относятся к сложному виду общественных зданий за счет насыщения технологичным медицинским и инженерным оборудованием.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

«На сегодняшний день многие эксперты пришли к мнению о том, что архитектурная среда во многом может способствовать полноценному процессу оздоровления. Это среда, которая сочетает в себе медицинские технологии, инженерные системы, влияние внешних и внутренних интерьеров на органы чувств человека», — резюмировал Премьер-министр РТ, пожелав участникам конференции продуктивного обсуждения новых трендов архитектуры в медицине.