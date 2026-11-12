Архитектура кампуса КНИТУ-КАИ будет отражать авиационную историю вуза

Фото: t.me/arch_elena

Архитектурная концепция будущего кампуса КНИТУ-КАИ в Казани будет отражать авиационную специфику университета. Об этом сообщила главный архитектор Татинвестгражданпроекта Елена Валеева.

По ее словам, концепцию разработали специалисты ТИГП.

«Казань создала федеральный прецедент, победив в четвертом отборе кампусов Минобрнауки России сразу с двумя проектами», – написала главный архитектор. Второй из них предназначен для Казанского научного центра РАН.

Фото: t.me/arch_elena

«Архитектура кампуса напрямую отражает авиационную ДНК КАИ. Визуальный код пространства перехода отсылает к эстетике инженерных чертежей», – написала Валеева.

В проекте также предусмотрели сохранение ценных элементов существующего ландшафта, высадку новых деревьев и создание водоемов. На территории появятся пространства для выращивания растений в теплицах и занятий спортом.

Кроме того, архитекторы планируют повысить доступность территории для горожан, улучшить транспортную инфраструктуру и создать новый архитектурный ориентир на фоне существующей застройки.

«Мы очень полюбили этот проект, вложив в него невероятное количество смыслов», – отметила главный архитектор ТИГП.

Фото: t.me/arch_elena

Ранее сообщалось, что проект многофункционального научно-образовательного кампуса КНИТУ-КАИ вошел в число победителей четвертого конкурсного отбора Минобрнауки России. Строительство планируют начать в 2029 году, а завершить в 2032-м, к столетию университета.