Экономика 1 декабря 2025 11:47

Архитектурная конференция «Диалоги» пройдет в Казани с 4 по 6 декабря

Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» пройдет в Казани с 4 по 6 декабря на базе бывшей швейной фабрики «Адонис». Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на деловом понедельнике.

Тухватуллина напомнила, что конференция проводится с 2022 года и за время своего существования в ней приняли участие свыше 5 тыс. человек очно и более 7 тыс. – онлайн. Главными темами в этом году станут стартапы, меняющие города и пространства для быстрой самореализации молодежи.

«Здесь решается архитектурное будущее нашей Казани. Мы видим большой интерес», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

