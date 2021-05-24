Архитекторы согласовали с жителями Болгара финальную концепцию устройства ул. Ленина

В Болгаре Спасского района РТ состоялись финальные обсуждения концепции благоустройства улицы Ленина. До конца мая архитекторы должны подать заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Сейчас мы максимально прикладываем все усилия к тому, чтобы загрузить заявку на сайт Минстроя РФ. Мы подходим к финальной финишной черте», — сообщили ИА «Татар-информ» в проектной организации Miriada Group, которая занимается благоустройством данного общественного пространства.

Улицу Ленина называют вторым центром Болгара. На ней расположены МФЦ, куда регулярно обращаются жители, междугородний автовокзал, городской рынок и много других социально значимых объектов. Туристы также начинают свой путь именно с этой улицы.

Финальным обсуждениям предшествовали два этапа встреч с местными жителями. Команда архитекторов из Казани не могла не отметить заинтересованность болгарцев, которые сразу же включились в работу и активно обсуждали проект на протяжении всего процесса.

В финальном обсуждении приняли участие шесть групп — 43 человека. В одной из групп были жители, чьи дома находятся на улице Ленина. Они отметили, что финальная презентация им очень понравилась, особенно их заинтересовала ротонда, которая обеспечит связь с исторической частью Болгара.

Группа, состоящая из студентов Спасского техникума отраслевых технологий, волонтеров и представителей Дома детского творчества, также оценила решение архитекторов. В свою очередь они попросили, чтобы спортивное оборудование было не только металлическое, но и деревянное и соответствовало общей концепции.

Исполком Болгара и Совет ветеранов тоже согласовали проект и попросили предусмотреть озеленение территории и высадить туи, липы, рябины, яблони.

Группа руководителей организаций, чьи здания находятся на обсуждаемой территории, хотела бы видеть помещение с навесом, убрать смотровую площадку, а для удобства посетителей установить стоянки и подъезды к магазинам, кафе и столовой по улице Ленина.

«Проект красивый, проработан хорошо. Большое желание к архитекторам — предусмотреть подъездные пути к нашим магазинам, чтобы удобно было не только пешеходам, но и тем, кто на машине. И еще одно пожелание — грамотно распределить туристический поток, чтобы туристы посещали и наши магазины. Тем более мы являемся производителями своей продукции, она у нас экологически чистая. Будут приятно, если туристы будут приходить к нам», — поделился индивидуальный предприниматель Владимир Монахов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Если конкурс удастся выиграть, то работы в Болгаре начнутся в 2022 году.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских» указов Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Наука», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда».

Фотографии предоставлены проектной организацией Miriada Group.