Архитекторы приглашают казанцев в картинную галерею на дискуссию «Искусство в городе»

Институт развития города Казани 9 февраля в Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, проведет публичную дискуссию «Искусство в городе». Участниками встречи, тематически созвучной проходящей в галерее выставки фотодивы Ольги Мичи и творческого объединения ГрОМ «Жилище будущего», может бесплатно стать любой желающий — при условии предварительной регистрации на мероприятие.

«Институт развития города Казани проводит серию архитектурных встреч „Диалоги“, форум „Казаныш“… На осенних „Диалогах“ третий день был посвящен арт-искусству в городе / искусству города, на втором форуме „Казаныш“ в декабре прошлого года мы также касались этой темы. Так обрисовалась проблема, что непонятно, в каком направлении двигаться, что создавать, стоит ли ограничиваться некими рамками, критериями для уличного искусства или нет… Предстоящая встреча будет одним из продолжений дискуссии, начатой на предыдущих мероприятиях, поскольку в настоящее время нет видения, как будет развиваться искусство в городе, в каком направлении мы движемся. Мы собираем представителей творческой среды, чтобы сгенерировать общее направление. Задач и вопросов, которые мы будем обсуждать, много», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Института развития города.

Организаторы надеются, что участниками мероприятия станут не только заинтересованные горожане, но и специалисты смежных с арт-искусством направлений — архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, иные представители творческой среды.

Спикерами дискуссии станут главный художник Казани Жанна Белицкая, татарстанский художник-граффитист, финалист отборочного этапа фестиваля стрит-арта «ФормART» Даниил Сергеев, эксперт Института развития города, член правления Союза архитекторов РТ, доцент Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Марсель Искандаров, руководитель креативного агентства Evolution Арина Судакова, председатель Татарстанского отделения ООО «Союз Дизайнеров России» и заведующий кафедрой архитектуры и дизайна КГАСУ Дмитрий Кошкин, член правления Татарстанского отделения ООО «Союз Дизайнеров России» Артем Беляев, кандидат искусствоведения, доцент кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Гузель Файзрахманова, а также организатор международного фестиваля «НУР» Дидар Оразов, архитектор Дирекции парков и скверов Казани Лилия Якупова, советник директора Музея ИЗО РТ по национальному искусству Дина Ахметова.

Начало дискуссии запланировано на 16.00.