Архитекторы представили проекты будущих молодежных центров в Татарстане

В казанском креативном кластере «Адонис» 21 октября участники архитектурного хакатона «Молодежная среда» представили свои концепции молодежных центров для пяти территорий Татарстана, разработанных в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

За четыре дня студенты и молодые специалисты исследовали места будущих проектов, общались с жителями и разрабатывали идеи пространств, в которых молодежь сможет встречаться, учиться и воплощать свои инициативы.

С 17 по 20 октября участники работали над проектами для Шемордана, Столбища, Бугульмы, Елабуги и Лаишево. В командах объединились будущие и начинающие специалисты в области архитектуры, дизайна и урбанистики. Они представили результаты своей работы и рассказали, как они предлагают преобразить каждое из пяти общественных пространств.

Фото: Чулпан Шакирова / "Татар-информ"

Оценивала концепции экспертная комиссия, в которую вошли: глава Сабинского района Раис Минниханов, и.о. руководителя Исполкома Елабужского района Андрей Томилин, министр по делам молодежи Азат Кадыров, заместитель министра по делам молодёжи Руслан Семенов, руководитель Исполкома Бугульминского района Руслан Масалимов, продюсер Бугульмы Алсу Хафизова и руководитель Исполкома Лаишевского района Иван Шитов.

«Мы воссоздали эту историю и рады активности молодёжи. Я надеюсь, что мы сегодня увидим интересные идеи, которые позволят нашим будущим пространствам для молодёжи быть серьёзными магнитами в формате молодёжного центра, куда ноги будут нести молодёжь. Вместе будем всё это реализовывать. В добрый путь!», – сказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

Модератор проектного трека Дарья Ефремова описала пятидневный интенсив.

«Цель интенсива – разработать концепцию и идею развития молодёжного центра. Но главное здесь то, что молодёжь проектирует для молодёжи. У нас 30 участников – это студенты, молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты из разных городов. За пять дней мы изучили каждый объект, побывали в каждом городе, вовлекли местную молодёжь, чтобы пространства получились полезными для городов», – отметила модератор.

Экспертному жюри она также напомнила критерии оценки: соответствие запросам пользователей, связь программы, места и пространства, стандарт проектирования молодёжных центров, идентичность образа и реалистичность реализации.

Так, команда из Елабуги выступила с концепцией развития кинотеатра «Иллюзион». Объект находится в спальном районе новой части города, и, хотя кинотеатр действует, он эксплуатируется не полностью, ведь в своё время здание не было достроено.

Фото: Чулпан Шакирова / "Татар-информ"

Команде удалось выявить ключевой запрос местных жителей: им нужно место для вечеринок и дискотек, а также неформальная площадка для встреч. Родилась концепция «луча» - отсылка к кинопроектору. Здание в их представлении напоминает кристалл, через который луч проходит и делится на три цвета: красный, синий и жёлтый. Эти цвета найдут отражение в интерьере.

Функционально здание разбили на две ключевые для Елабуги индустрии - кино и театр, поскольку большого театрального пространства в городе нет.

После каждой защиты эксперты давали обратную связь и поблагодарили молодых специалистов за проделанную работу, отметив высокий уровень проработки концепций.

По завершении всех защит состоялось награждение: каждая команда-участница получила дипломы и памятные подарки от организаторов.