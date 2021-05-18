Архитекторы начали оформление правил застройки центра Чистополя по аналогии с Казанью

С выездной встречи экспертов в Чистополь сегодня стартовала работа по формированию правил для застройки исторического центра этого купеческого города. Наравне с Елабугой он обладает в Татарстане статусом исторического поселения федерального значения. Разработать концепцию развития исторической части Чистополя, напомним, поручил Президент РТ после удачного опыта создания аналогичного свода требований к застройке (развитию) центра Казани.

«Новое строительство не должно нарушать историко-культурную идентичность Чистополя. Разработка [концепции] должна опираться на уже внедряемую методику для центра Казани. Но так как у Чистополя совершенно другая градостроительная ситуация, состав работ будет отличаться. Наша цель – дать городу необходимое развитие, обеспечив сохранность его уникальной структуры», – акцентировала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Основным разработчиком проекта на этот раз предложено стать КГАСУ. Концепцию развития исторического центра Казани, напомним, создавала большая группа экспертов под руководством архитектора Олега Маклакова и реставратора, эксперта Минкульта России Фариды Забировой.

КГАСУ, по словам директора Института архитектуры и дизайна, доктора экономических наук Анны Романовой, при разработке правил застройки центра Чистополя сможет опираться на опыт и авторитетное мнение заведующего кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест Александра Дембича, директора Центра архитектурно-реставрационных исследований Светланы Персовой. Оба они имеют опыт экспертной работы и разработки отдельных разделов Концепции развития исторического поселения Казани.

«Наши специалисты с кафедр реставрации, градостроительства, дизайна участвуют также в проектах комплексного развития территорий в Альметьевске, работают по благоустройству городов Зеленодольска, Буинска», – отметила Анна Романова.

Курировать разработку строительных правил для исторического поселения будет лично глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов. Как и в случае с Елабугой, к разработке концепции центра которой эксперты приступили в марте, проект предполагается завершить в течение года.

«Старые правила сдерживают нас, ограничивают застройку Чистополя, возникают пустыри. Сегодня стартовала новая разработка, которая, мы надеемся, позволит эти ограничения преодолеть, но сохранить наше наследие», – подчеркнул Иванов.

При формировании правил строительной «игры» в исторической части купеческого Чистополя планируется учесть как интересы местных жителей, так и представителей бизнеса и экспертов, заверила руководитель Института городских исследований «Тамга», член рабочей группы по разработке Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани Марья Леонтьева. Договориться об общем видении цели и результата, отметила она, необходимо в самом начале работы.

«Важно, что такая сложная и важная работа, как проектирование задания на Концепцию развития исторического города, уже на этапе формирования целей реализуется с вовлечением активных горожан и специалистов, потому что результат должен быть жизнеспособным», – сказала Леонтьева.