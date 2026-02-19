Архитекторов Татарстана приглашают принять участие в фестивале «Наша школа»

Изображение предоставлено Минстроем РТ

С 3 по 5 ноября этого года в Москве состоится юбилейный, X Международный архитектурный фестиваль «Наша школа». Принять в нем участие могут и архитекторы Татарстана, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

За десять лет фестиваль стал основной площадкой для экспертного взаимодействия архитекторов, девелоперов, руководителей образовательных учреждений, представителей власти и бизнеса, направленного на обмен опытом и выработку совместных решений для улучшения качества образовательной среды, заметили в ведомстве.

Тема юбилейного фестиваля – «Перемена». Она указывает на необходимость трансформации образовательной инфраструктуры, внедрения новых форматов обучения и объединения реконструкции наследия и инновационного проектирования.

Деловая, выставочная и конкурсная программы фестиваля включают самые разные аспекты – от проектирования и строительства до модернизации, капитального ремонта и оснащения школ и детских садов, способствуя распространению лучших архитектурных практик в массовом строительстве. Мероприятие играет важную роль в развитии инновационных подходов к образованию и созданию благоприятных условий для учащихся и педагогов.

Организует это событие Союз московских архитекторов при поддержке Союза архитекторов России, Минстроя РФ, Минпросвещения РФ и Правительства Москвы. Условия участия в фестивале и регистрация – на сайте www.buildschool.ru.

Фестиваль является значимым событием в контексте национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание комфортной и безопасной среды для развития талантов и реализации потенциала каждого человека, дополнительно отметили в Минстрое.