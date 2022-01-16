Архитектор Светлана Мамлеева: «Благодаря Шаймиеву отреставрировали Казанский Кремль»

Благодаря инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева впервые был комплексно отреставрирован Казанский Кремль, а на его территории создали музей-заповедник. О том, как это было, рассказала ИА «Татар-информ» заслуженный архитектор Татарстана, реставратор высшей категории Светлана Мамлеева.

Светлана Мамлеева – автор проектов реставрации многих знаковых объектов Казани Фото: © Елена Сунгатова, art16.ru

«Я начала понимать, что к реставрации Кремля нужно подходить комплексно, а не отдельными аварийными объектами»

Светлана Мамлеева – автор проектов реставрации многих знаковых объектов Казани, таких как сказочное здание театра кукол «Экият». По ее словам, Минтимер Шаймиев всегда очень внимательно относился к мельчайшим деталям и лично участвовал в обсуждении всех вопросов.

«Когда я еще работала в реставрационной мастерской, все архитекторы были закреплены за определенными объектами. Я была закреплена за реставрацией Казанского Кремля и Гостиного двора. Западную часть Кремля тогда занимал воинский гарнизон, и туда никого не пускали. А мне нужно было сделать обмеры Безымянной башни, которая находится с той стороны. Тогда я начала понимать, что к реставрации Кремля нужно подходить комплексно, а не отдельными аварийными объектами. Стало понятно, что надо делать комплексный проект по всему Кремлю. И даже опубликовала статью в газете, где тезисно определила, что надо бы сделать музей-заповедник из Казанского Кремля, а архив в Благовещенском соборе – это нехорошо, надо восстановить его купола, кресты, колокольню, найти остатки объектов ханского периода… А тогда даже раскопки не разрешали вести. Я, конечно, не одна была такого мнения – многие архитекторы, в том числе и мой учитель Сайяр Ситдкович Айдаров», – поделилась воспоминаниями Мамлеева.

Фото: © фотокопия публикации предоставлена Светланой Мамлеевой

Публикация в газете вышла в 1990 году с заголовком, совершенно не ассоциирующимся с главной достопримечательностью Казани, но характеризующим всю эпоху 90-х, – «Требуются спонсоры». В ней архитектор рассуждала о символе, который можно установить наверху башни Сююмбике, о необходимости превратить Казанский Кремль в культурно-исторический центр Поволжья, организовать ночную иллюминацию совместно с СКБ «Прометей».

«К сожалению, реализации этих планов препятствует отсутствие централизованных ассигнований. Поэтому хочется обратиться к тем казанцам, кому дорог исторический облик города, с просьбой о помощи и поддержке. Нам, авторам будущего проекта, нужны спонсоры», – резюмируется в статье.

Минтимер Шаймиев всегда очень внимательно относился к мельчайшим деталям и лично участвовал в обсуждении всех вопросов Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Шаймиев приглашал ведущих специалистов, общался с ними лично, вникал в суть вопроса»

Основные направления научной концепции сохранения, реставрации и использования ансамбля Казанского Кремля были разработаны и утверждены постановлением Кабинета Министров РТ 1994 года. В следующем году Минтимер Шаймиев подписал указ, в котором отмечалась необходимость первоочередной реставрации на комплексе памятников Артиллерийского двора, Губернаторского дворца и Благовещенского собора, который этим же указом надлежало передать от архива формируемому Музею-заповеднику «Казанский Кремль». Этот же документ предписывал воссоздание мечети «Кул-Шариф» и создание благотворительных фондов для реставрации Благовещенского собора и возведения мечети «Кул-Шариф».

«После той статьи нам дали задание разработать концепцию – услышали нас. Но тогда мы еще с Минтимером Шариповичем не общались. Общаться начали, когда создали “музей-заповедник”, когда началась грандиозная реставрационная работа и стали проводиться совещания. Мы разработали концепцию, согласовали ее в Москве. Помимо меня авторами были Фарида Забирова, Сайяр Айдаров, Альфред Халиков, Рафаэль Валеев, Гульчачак Нагуманова. В период, когда я занималась Казанским Кремлем, шла грандиозная стройка мечети “Кул-Шариф”, реставрация оборонительных сооружений, очень часто были совещания совместно с Минтимером Шариповичем. Он приглашал ведущих специалистов, общался с ними лично, вникал в суть вопроса, принимал решения – не через помощников, а сам, напрямую. Очень уважаю его за то, что он непосредственно общался именно с исполнителями. Сейчас такого просто нет», – подчеркнула собеседница агентства.

Мамлеева призналась, что критики со стороны первого Президента республики также было достаточно. Острая ситуация, например, возникла при благоустройстве территории вокруг Президентского дворца.

Критики со стороны первого Президента республики также было достаточно. Острая ситуация возникла при благоустройстве территории вокруг Президентского дворца Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«В работах было задействовано много организаций, в том числе было выбрано наше предложение по ограде, фонтану и благоустройству территории. Ограду Минтимер Шарипович лично смотрел, согласовали с комиссией, и он одобрил. Когда уже начали устанавливать в конструкциях главные въездные ворота, вдруг меня вызывают к нему в кабинет, где также были главный архитектор Кремля Рустем Забиров и директор Кремля Ильдус Вахитов. Шаймиев тогда возмутился: “Я тебе поверил, как ты могла так ошибиться?! Зачем такая высота?!” Я сказала: “Разрешите, чтобы достроили, если вам не понравится, я сама найму рабочих и разберу все по кирпичику”. Он согласился. В итоге ему и всем понравилось – въездные парадные ворота оказались удачными. Вообще Минтимер Шарипович много вникал, и когда строили мечеть «Кул-Шариф». Время от времени я тоже присутствовала на этих совещаниях. Бывало, что Шаймев проявлял недовольство, когда затягивались сроки, или решение финансовых вопросов», – рассказала Мамлеева.

«Для меня самой очень удивительно, что я вообще справилась с проектом театра “Экият”»

Благодаря первому Президенту Татарстана следом за Казанским Кремлем были также отреставрированы и превращены в музеи-заповедники такие крупные памятники республики, как остров Свияжск и Болгар. В 2008 году Минтимер Шаймиев присвоил Светлане Мамлеевой звание «Заслуженный архитектор РТ» и вручил медаль. Но полной неожиданностью, призналась она, стало поручение разработать проект здания театра кукол «Экият».

Минтимер Шаймиев на церемонии закладки первого камня нового здания театра кукол, 2008 г. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Для меня самой очень удивительно, что я вообще справилась с проектом театра ‘’Экият’’». Я очень благодарна Шаймиеву за то, что он в меня поверил больше, чем я сама в себя. Я раньше не проектировала современные здания, я в основном занималась только реставрацией. Если и было что-то вроде фонтана перед зданием Президентского дворца, ограды парка Тысячелетия – это все равно было приближено к исторической тематике, и это были камерные объекты. Чтобы проектировать целое здание, к тому же театра, надо быть специалистом в этой области. Поэтому у меня был шок, когда мне это дело поручили. Сначала надо было разобраться в театральных “планировках”, как это делается, изучить технологию, я была настолько потрясена, что не ожидала сама от себя, что я вообще справлюсь. В то время я работала в институте “Татинвестгражданпроект”, смежники помогли мне. А сам образ здания – это, наверное, сказался как раз опыт реставратора. Видимо, Минтимер Шарипович в меня больше верил, чем я сама: я не ожидала, что у меня получится», – резюмировала Светлана Мамлеева.

Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев 20 января отметит 85-летие.

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