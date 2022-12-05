Архитектор парка в «Салават Купере»: «Это не просто изюминка, а целый кекс с изюмом»

В октябре в «Салават Купере» открылся огромный парк стоимостью 625 млн рублей. Главный архитектор проекта Карина Давлетьянова рассказала в интервью Урбан Медиа, почему развернулась война между жителями ЖК, как заново восстанавливали озеро и для чего при проектировании советовались с судмедэкспертами.

В середине октября в жилом микрорайоне «Салават Купере» в Казани открыли вторую очередь огромного парка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из пустыря — в парк

В середине октября в жилом микрорайоне «Салават Купере» в Казани открыли вторую очередь огромного парка, который разместился на площади свыше 6 га. Первая очередь была благоустроена еще в 2021 году. В микрорайоне в настоящее время проживают порядка 30 тыс. жителей, и до сих пор своего парка для прогулок у них не было.

«Этот парк для нас особенный, мы впервые, наверное, пустырь площадью 6 гектаров превращаем в парк, — отмечал мэр Казани Ильсур Метшин. — И это был не просто пустырь, а целая строительная площадка с непонятным рельефом, который там десятилетиями копился». Он подчеркивал, что основная идея проекта — создание комфортного городского пространства в пешей доступности, чтобы местные жители перестали ощущать оторванность от центральной части города.

21 октября Президент РТ Рустам Минниханов лично прогулялся в новом парке и посадил деревья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авторами проекта нового парка выступило архитектурное бюро ZARF. Проект создавала команда архитекторов: Карина Давлетьянова, Григорий Давлетшин, Артем Хазиахметов, Елизавета Хазиахметова, Раушан Шафигуллин. Парк реализован в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который в республике курирует Институт развития городов Татарстана. Редакция Урбан Медиа пообщалась с главным архитектором проекта Кариной Давлетьяновой.

Парк укомплектован и работы завершены

— Совсем недавно завершились работы в парке «Салават Купере». Всё ли из задуманного удалось воплотить в жизнь?

— В целом нам всё удалось. Жаль, что мы открылись так поздно. Пока мало кто видит всю картину. Мы очень много внимания уделили озеленению, которое под снегом пока потерялось. Я уверена, что весной и летом следующего года в полной мере раскроется всё прекрасное, что мы создали. А сделали мы всё, что закладывали. Больше никаких третьих очередей не будет — парк укомплектован и работы завершены.

Главный архитектор проекта парка «Салават Купере» - Карина Давлетьянова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Изначально вторую очередь так и планировалось открыть в октябре или закладывались другие сроки?

— Как известно, в Татарстане обычно ставят сроки на 30 августа, ко Дню республики (смеется). Мы действительно надеялись открыться уже в августе, но у нас не вышло. Нас подвели обильные майские дожди, из-за которых мы не смогли выполнить все запланированные работы к установленным срокам.

— Ориентировались ли вы на какие-то аналоги или ваш проект уникальный в своем роде?

— Визуально мы ни на что не ориентировались. Да, мы тренируем насмотренность, изучаем мировые и российские аналоги. Но не копируем ничего полностью, стараемся создавать свою историю. Мы, конечно же, смотрим, что делают в мире, но разрабатываем по своему видению.

Авторами проекта нового парка выступило архитектурное бюро ZARF. Фото: Урбан Медиа

Чтобы жители «Салават Купере» почувствовали себя горожанами

— Какая основная концепция закладывалась при проектировании парка?

— Проблема «Салават Купере» лежит на поверхности. Это микрорайон, отдаленный от центра Казани. Обычно про окраину говорят, что здесь заканчивается город. Но с «Салават Купере» будет по-другому. Благодаря появившемуся парку можно теперь смело говорить, что здесь начинается город. Площадь парка в 6,6 га — это действительно очень много, и пространство получилось очень насыщенным. Но мы не бездумно комплектовали парк всем, чем попало: у каждой зоны есть свое обоснование.

Вообще концепцию парка мы начали проектировать на заре пандемии Covid-19, в марте 2020 года. У нас не было прямого контакта с местными жителями, но мы занимались анализом соцсетей, узнавали, какая обстановка царит в микрорайоне. И поняли для себя, что жители «Салават Купере» очень хотят быть горожанами, но не ощущают этого по причине своего нахождения на отшибе. На этом мы и построили основную концепцию своего проекта: чтобы салаватовцы могли почувствовать себя полноценными жителями столицы, у них должно появиться комфортное городское пространство в шаговой доступности от их дома.

До строительства парка на этом месте было поле и протоптанные жителями дорожки Фото: Урбан Медиа

— Изначально, когда эту территорию только выбрали под строительство парка, развернулась целая война между жителями «Салавата»: ко второму микрорайону парк оказался близко, а к первому — в нескольких километрах. Как удалось решить этот вопрос?

— Я не знаю, удалось ли. На самом обсуждении этот вопрос всплыл первым. Почему-то обсуждение проходило в первом «СК», хотя парк планировалось делать в «Салават Купере-2». Жители первого «СК» очень возмущались, и я их прекрасно понимаю. Не мы выбирали участок, мы работали с тем, что нам дали. Насколько я знаю, должны были запустить дополнительный маршрут автобусов до парка из первого «Салавата».

Но в рамках парка претензии, которые предъявляли жители первого «Салавата», мы точно никак не решили. Мы не можем подвинуть парк ближе к первому «Салавату». Хотя если бы могли, подвинули бы, конечно. Хорошо было бы сделать отдельный парк для жителей первой очереди. Но, насколько я знаю, там сложности с выделением земли под эти цели.

«После слушаний мы доделывали первую концепцию с учетом поступивших замечаний и предложений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы убрали смотровую башню, которая не понравилась жителям»

— Учитывая, что парк проектировали в условиях пандемии, удалось ли провести обсуждения с жителями?

— Парк мы спроектировали весной, а общественные обсуждения первой концепции состоялись в сентябре 2020 года. После слушаний мы доделывали первую концепцию с учетом поступивших замечаний и предложений. И весной следующего года началась стройка первой очереди.

— Было ли что-то из предложений жителей, что вы взяли в работу? Или, может быть, отказались от чего-то из первоначального проекта?

— Мы убрали смотровую башню, которая не понравилась жителям. В итоге смотровая функция переместилась на культурный центр. Крыша павильонов еще и амфитеатр одновременно. Павильоны выстроены таким образом, что между ними остается пространство, которое работает как сцена. Амфитеатры обращены к сцене, соответственно, там можно проводить различные летние мероприятия. Верх амфитеатра — смотровая площадка, с которой открывается симпатичный вид на озеро и первую очередь парка.

В основном жители поддержали озеро и захотели фонтан. Фонтан — это константа, то неизменное, чего хотят все жители во всех парках. Они просили точки питания с кофе и чаем. В одном из павильонов мы предусмотрели пространство для кафе. Но пока оно не открыто.

— Какой в целом фидбэк пришел к вам от местных жителей? Кроме недовольства не открытым пока кафе…

— В основном комментарии положительные. Местные жители радуются, благодарят, говорят, что больше такого парка нигде нет. Нам особенно важны были комментарии подростков, которые катаются на памп-треке с элементами скейт-парка. У них там целое сообщество. Они очень довольны, что у них появилось место для покатушек на самокатах, ВМХ.

Главная «фишка» парка — озеро Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Озеро в парке было сделано заново

— Какие основные «фишки» вы можете выделить в этом парке?

— У нас их много. Этот парк не изюминка, а целый кекс с изюмом. Это и авторский детский комплекс, и культурный центр, состоящий из двух павильонов. В одном из них располагается мастерская, а также общественные туалеты, а в другом планируется открытие кафе и проката оборудования. И главная «фишка» парка — озеро. По сути, озеро было сделано заново.

— Насколько я слышала, вы применяли технологию, схожую с экореабилитацией Лебяжьих озер?

— Да, именно так. Изначально на этой территории находился небольшой естественный водоем, куда попадали все атмосферные стоки: ливневые, талые. По сути, это была большая грязная лужа. Причем дно оказалось достаточно глубоким — под 5 метров. Мы решили, что надо его поднимать, а само озеро расширять. Мы сначала полностью выкачали воду. Потом подсыпали грунт, сформировали новое дно, которое выстилали мембранной тканью, не пропускающей воду. Затем заполняли котлован водой. Использовалась технология, проверенная временем, которая действительно работает.

— Сейчас каков размер этой бывшей «лужи»?

— Довольно приличный — около 4 тыс. квадратных метров.

Глубина в центре осталась довольно приличная — около 2,5 метра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Как в дальнейшем планируется эксплуатировать это озеро? Купаться в нем можно?

— Мы предполагаем, что купаться будет нельзя. Глубина в центре осталась довольно приличная — около 2,5 метра. Это не как на Черном озере, так что официально каток мы там не делаем. Хотя людей это не останавливает. На днях наблюдала, как на озере уже играют в хоккей. Конечно, это небезопасно, и такое использование озера мы бы не рекомендовали. Предполагалось, что это будет озеро только для прогулок и созерцания водной глади. Посередине располагается плавучий фонтан, он нужен, чтобы вода не застаивалась.

Кроме того, нам удалось решить проблему со стоками, чтобы они не стекали в новое озеро. По периметру мы установили дренажный канал, так что стоки будут попадать именно туда и уходить в ливневку, а не в озеро.

«Для создания парка мы консультировались с орнитологами, судмедэкспертами, Минстроем и биологом»

— Какие сторонние эксперты привлекались при проектировании парка?

— У нас были разные запросы на консультации. Например, мы обращались к орнитологу при изготовлении скворечников. При проектировании пространства для выгула собак привлекался эксперт от Минстроя РФ. Наша площадка получилась не для дрессировки, а больше игровая, где можно выпустить питомца, чтобы он мог беситься, бегать, играть. А хозяева пока могут посидеть под навесом и обсудить наболевшее с другими собаководами.

А при проектировании детской среды мы общались с судмедэкспертом, чтобы обезопасить площадку и не травмировать детей. У этого комплекса стоит возрастное ограничение 7-14 лет. Покрытие на детской площадке разное: есть и зоны с резиновым покрытием, есть и с гравием. Растения мы высаживали при разработке с местным специалистом в этой сфере.

«Ничего экзотического мы не высаживали, всё местное» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Что из зелени вы высадили в парке?

— Ничего экзотического мы не высаживали, всё местное. Это те растения, которые хорошо приживаются в нашем климате и за которыми не нужен требовательный уход. В основном это многолетники. Мы высадили различные злаковые растения, цветы, кустарники для создания плотного массива. У озера высажены деревья, которые любят воду. У кромки озера высажены растения, которые растут прямо в воде. В целом в парке мы высадили около 850 деревьев и 35 тысяч кустарников.

«Вандализм уже есть и в нашем парке»

— В культурном центре парка располагается мастерская. Как она будет использоваться?

— Дирекция парков и скверов будет проводить на этой базе различные мастер-классы, лекции, открытые поэтические вечера. Так что сценарии использования этого пространства очень разнообразные. Это теплый павильон, где можно будет проводить мероприятия даже зимой. Пока дирекция ищет команду, которая сможет взять на себя этот функционал, — кураторов и медиаторов.

«Нужно общаться с жителями, вовлекать их в процесс. Когда человек почувствует, что это его парк, он перестанет вредить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Как раз недавно в телеграм-канале мэрии Казани появилась информация о поиске команды, которая будет следить за состоянием нового парка…

— Да, речь идет именно об этом. Причем стараются найти специалистов именно из числа жителей микрорайона, чтобы им было удобнее добираться на работу. К тому же жители «Салават Купере» лучше осведомлены о жизни в микрорайоне и лучше ориентируются в потребностях жителей. Из поданных заявок много именно от местных жителей. И это круто! Наша команда больше всего переживает за дальнейшую эксплуатацию парка. А формирование команды парка позволит присматривать за его состоянием, организовывать различные активности.

— Как решена проблема вандализма в парке?

— Во всем парке есть камеры, на некоторых зонах по несколько. Также при проектировании мы изначально закладывали антивандальность. Но все же рассчитываем на здравый смысл посетителей. От знакомых я слышала, что некоторые дети пытаются что-то сломать, но взрослые делают замечания. На памп-треке парка, прямо под навесом на одной и той же скамейке постоянно что-то рисуют. Это явно делают одни и те же подростки. Видимо,кто-то хочет стать граффитистом. При этом остальные скамейки и мебель не трогают. Есть и положительный момент: значит, ребята присвоили себе эту площадку и считают ее своей.

Надеемся, что куратор тоже будет следить за порядком. Нужно общаться с жителями, вовлекать их в процесс. Когда человек почувствует, что это его парк, он перестанет вредить.

Площадок здесь большое количество: детская, спортивная, экстрим, зоны с музыкальными инструментами, с теннисными столами, с качелями, с лежаками, зона настольных игр, сад птиц, общественный огород с двумя теплицами, озеро... Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— Популярен ли парк сейчас?

— Сюда уже начали приезжать из Казани, чтобы посмотреть новый парк. А когда фотографии нового парка начнут попадать в соцсети, наверняка весной и летом поток из Казани сильно возрастет.

— Олимпийские игры в Сочи проходили под девизом «Жаркие. Зимние. Твои». Какими бы словами вы охарактеризовали новый парк?

— Можно назвать его преображением года. Парк получился ярким, зеленым, разнообразным. Площадок здесь большое количество: детская, спортивная, экстрим, зона с музыкальными инструментами, зона с теннисными столами, зона с качелями, с лежаками, зона настольных игр, сад птиц, общественный огород с двумя теплицами, озеро… В этом парке можно жить (смеется).

Кристина Иванова, «Урбан Медиа»