Архитектор Казанского Кремля о башне Сююмбике: Перспективы заводить туда туристов нет

Один из главных символов Казани — «падающую» башню Сююмбике — в ближайшем будущем не планируют открывать для туристов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный архитектор музея-заповедника «Казанский Кремль» Рустем Забиров.

«Башня Сююмбике входит в охраняемую территорию резиденции Президента Республики Татарстан. Там свои охранные режимы, поэтому перспективы заводить людей в башню нет. И ее наклон здесь ни при чем», — сказал Рустем Забиров.

Достопримечательность, находящаяся на территории Казанского Кремля, напомним, имеет заметный наклон на северо-восток — ее шпиль отходит от вертикали как минимум на 1,98 м. До XIX века башня несла функциональное значение и называлась «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем». Первое же упоминание о ней относится к XVIII веку.

Как пояснил Рустам Забиров, мониторинг за уклоном башни проводится дважды в год. Ежегодная динамика в течение последних нескольких лет составляет около 3,4 мм.

«Институт „Татинвестгражданпроект“ делал работу, в которой они давали цифру критического отклонения башни Сююмбике — 2 453 мм. До нее нам с той же ежегодной динамикой отклонения еще 101 год», — пояснил собеседник агентства.

При этом он признал, что исторический объект нуждается в реставрации. Предыдущий проект был выполнен в 2014 году, но не был реализован из-за поступивших замечаний Министерства культуры России. По словам Забирова, теперь по прошествии лет проект придется корректировать не только с учетом замечаний, но и, возможно, с учетом новых исследований.

«Башню Сююмбике, конечно, нужно реставрировать. На нижней ее части кладка выветривается, да и люди помогают — расковыривают швы между кирпичами, туда записочки, денежки вставляют... Проект реставрации в работе», — сказал Рустем Забиров.

Он также отметил, что еще в 1914 году нижний ярус башни для ее стабилизации обернули по верху широким поясом из металла. Архитектор Казанского Кремля назвал это странным конструктивным решением, которое «по определению ничего удержать не может», поскольку для такой массивной постройки он все равно, что ленточка.