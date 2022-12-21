Архитектор и исследователь казанской истории Сергей Саначин презентовал новую книгу

В Казанской Ратуше, в галерее «Окно», прошла презентация новой книги известного архитектора и исследователя казанского края Сергея Саначина. Объемное иллюстрированное издание содержит исторические фотографии, чертежи, карты и, конечно же, наблюдения автора, объединенные под названием «Исследования по истории Казанского края, в частности Казани, том 2».

«Чем больше я стал заниматься „раскопками“ в истории Казани, тем больше обнаруживал, что одно не бьется с этим, другое не бьется с другим — то факты не те, то даты не те, то фамилии не те... Понял, что все это надо перепроверять. Так потихоньку появилась первая книжка... На обложке новой книги — казанские присутственные места, фиксационное изображение лет через 30-35 после строительства здания (сейчас оно реставрируются под середину XIX века)», — рассказал гостям презентации и первым читателям нового исследования Сергей Саначин предысторию своего щепетильного изучения прошлого Казани.

Издание состоит из группы очерков, охватывая события от XVI до XXI веков. Темы, как отметил сам автор, весьма различные, но выстроены в хронологическом порядке. Например, пять статей связаны с Казанским Богородицким монастырем, один очерк посвящен самому долговременному чиновнику Казани от архитектуры – Льву Хрщоновичу, другой рассказывает о первой печатной типографии города на арабском языке.

«В среде казанских краеведов старой школы есть такое обращение камрады. Действительно, есть те, кто помнит историю, любит, ищет ее. Мы все здесь собравшиеся заботимся, чтобы старая Казань дошла до наших детей и внуков. Сергей Павлович – один из главных столпов, которые делают для этого очень многое. И Сергей Павлович из тех, кто продолжает нас радовать основательными кропотливыми трудами. И на следующей неделе, к слову, будет переиздана первая книга Сергея Павловича Саначина», – сказал член республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, автор YouTube-канала «Тартария» Эдуард Хайруллин.