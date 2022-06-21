Архитектор-градостроитель проекта «Наш двор» назвала самую частую проблему на объектах

Ведущий архитектор-градостроитель программы «Наш двор» Вероника Ямилова в прямом эфире с главой Альметьевского района Тимуром Нагумановым озвучила самую частую проблему на благоустраиваемых территориях.

По словам гостьи эфира, камнем преткновения являются парковочные места, в том числе на зеленой зоне. С этой проблемой команда проекта встречается ежегодно.

«Нужно понимать, что при реализации проекта „Наш двор“ нет задачи увеличить парковочные места, но есть задача упорядочить и по максимуму сохранить те парковочные места, которые уже имеются во дворах и которые „законны“, то есть они не находятся на „зеленой зоне“. Однако зачастую многие привыкли парковаться именно на „зеленой зоне“. Принцип же „Нашего двора“ — это приоритет пешехода. Если выбор стоит между тротуаром или парковкой, мы выбираем тротуар», — отметила Вероника Ямилова.

Также архитектор поделилась, что в некоторых дворах проектом иногда предусмотрено увеличение парковочных мест: на схемах, которые выставляются во дворах за несколько дней до благоустройства, они обозначены оранжевым цветом.

Тимур Нагуманов, комментируя выступление гостьи, согласился, что при разработке стратегии архитекторы стараются не уменьшать количество парковочных мест. «Бывает иногда, когда люди действительно паркуются на „зеленой зоне“, но сейчас такие зоны перекрываются бордюрами. Тем более сейчас парковочные места упорядочиваются, чтобы водителям и пешеходам было комфортно», — добавил глава района.