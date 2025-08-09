Архитектор Елена Валеева рассказала о концепции обновленного ТЮЗа

Фото: Телеграм-канал Елены Валеевой

Масштабная реконструкция ТЮЗа в Казани продолжается. Сохраняются исторические залы, а в новых помещениях создается свежая, дерзкая и трансформируемая интерьерная концепция. Архитектор Елена Валеева в своем Телеграм-канале рассказала, что пространство будет «живым» и гибким, позволяющим менять оформление в зависимости от спектаклей и мероприятий, сохраняя при этом уникальный творческий стиль театра.

«Так уж случилось, что пока здание театра на реконструкции, труппа стала кочевой. Ребята играют на разных площадках города и даже в трамваях! Вывод: театр подвижный, прогрессивный, который формирует под себя любую среду, значит и их дом должен быть всегда разным», – отметила Валеева.

Исходя из этого, концепция нового интерьера будет строиться вокруг идеи трансформируемого пространства, способного меняться в зависимости от спектакля или мероприятия.

Фото: Телеграм-канал Елены Валеевой

Архитектор подчеркнула, что у театра уже сформирован уникальный творческий стиль, выраженный в узнаваемой графике в стиле наив. Этот художественный почерк будет повсеместно внедрен в интерьер, создавая «живое» пространство с нарисованными персонажами, которые могут появляться и исчезать, внося элементы неожиданности и творчества. Такой подход позволит театру всегда оставаться гибким и находиться в постоянном диалоге со зрителями.

Здание театра, являющееся объектом культурного наследия, бережно сохраняет свою историю – реставраторы сохраняют зрительный и мавританский залы. В интерьере останутся любимые зрителями элементы, такие как рыцарь и аквариум, а также появятся новые инсталляции – например, открытая клетка, из которой выпущены птицы, красный трон и другие сюрпризы.

«У нас был такой интерьер, который скорее соответствовал бы театру пожилого зрителя, а будет такой, о котором мы и мечтать не могли!» – высоко оценил новую концепцию коллектив театра.