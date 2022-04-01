Архитектор: Благодаря соборной мечети акватория Казанки преобразится

После строительства Соборной мечети Казани акватория реки Казанки преобразится. Об этом заявила доктор архитектуры, профессор кафедры теории и практики архитектуры Института архитектуры и дизайна КГАСУ Галина Айдарова.

«Парк аттракционов может находиться в любом месте. Он не пользуется речной водой и плохо просматривается. Это место нужнее для такой важной мечети. Она будет великолепно отражаться в воде и восприниматься с Волги. Кроме того, здание будет удачно расположено для всех частей города. Например, с точки зрения транспортной доступности. Та панорама, которая есть, станет законченной и очень красивой. Весьма мощный узел появится! Такой ансамбль: здесь и здание цирка, и кремлевский холм, собор Казанской иконы Божией Матери… Акватория Казанки еще лучше заиграет в архитектурном смысле», — уверена специалист.

По мнению архитектора, Казань не должна отставать от Уфы и Грозного. Город — это третья столица России и крупный мусульманский центр, который просто обязан отвечать вызовам времени.

При этом соборная мечеть призвана стать не просто культовым сооружением, но местом объединения людей. Возможно, здесь будет работать библиотека и проходить фестивали мусульманского кино.

«Это будет очень крупный центр мусульманской культуры, очень современный и очень открытый для всех. Это будет не та мечеть, в которую заходят только мусульмане. Общественно-культурный центр для всех категорий и возрастов», — заключила Айдарова.