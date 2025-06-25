Архиерейская уха и камерный хор: как в этом году пройдет Тихоновская ярмарка

Экскурсии по Толстовским и Екатерининским местам, концерт Государственного камерного хора Республики Татарстан, мастер-классы и многое другое — в этом году состоится уже третья по счету Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка, которая пройдет на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани. О том, какая программа ожидается в этом году, поговорили на пресс-конференции «Татар-информа».

«Ярмарка связана с именем святителя Тихона, жившего в V веке. В честь него был освящен надвратный храм нашего монастыря. В дореволюционной России он считался покровителем сельского хозяйства. 29 июня, в день памяти святого, здесь традиционно проводилась десятидневная ярмарка, на которую собирались фермеры и мастера ближайших районов. Венцом праздника становился церковный праздник», — рассказал историю мероприятия настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья иеромонах Роман Модин.

Сегодня ярмарка проходит в течение одного дня, но ее масштабы не уменьшились: в прошлом году мероприятие посетило более пяти тысяч человек.

Подворье известно не только своими ярмарками, но и социальными благотворительными проектами. Все средства, собранные на ярмарке, будут направлены на помощь нуждающимся.

Помощник настоятеля Анна Хасанова отметила, что святитель Тихон при жизни помогал тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«При нашем подворье действует сестричество милосердия, в которое входят более 150 человек. Сестры ухаживают за одинокими пожилыми людьми, помогают казанским хосписам и военному госпиталю при Республиканской клинической больнице. Их служение — добровольное и безвозмездное. На ярмарке они также будут помогать: организуют чайную зону, испекут выпечку. Гости смогут попробовать архиерейскую уху, монастырскую похлебку и расстегаи», — рассказала она.

На ярмарке свои работы представят также иконописная и керамическая мастерские , функционирующие при монастыре.

Экскурсовод Ирина Девятаева расскажет гостям подворья о богатой истории этого места.

«Мы рассказываем и показываем те места, где когда-то гуляли Лев Толстой и Екатерина II. В течение года мы проводим выездные экскурсии, в том числе для бойцов, находящихся на лечении», — добавила она.

Экскурсии пройдут по заранее составленному расписанию. Также они пройдут в парке, расположенном на территории монастыря.

«Наш парк — это наша гордость. То, что он сохранился, несмотря на все испытания, — настоящее чудо. Здесь растет старейшее дерево Казани, возраст которого составляет более 300 лет . По преданию, его посадили именно в годы визита Екатерины II», — отметила экскурсовод.

Перед открытием ярмарки в Новоиерусалимском подворье состоится торжественная литургия – начало 8.30. Старт ярмарки запланирован на 12.00 .В 13.00 начнется концертная программа, которая продлится до 17.00. В программе выступления Государственного Камерного хора РТ под руководством Народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой, капелла Дмитрия Железнова. На сцену выйдут ансамбль Кавказского танца «Оцнеба» и Ансамбль грузинского танца «Колха». Дополнит праздничную программу ярмарки фронтовая бригада волонтеров СВО «Хорошее настроение».

Зрителей также ждут выступления народных артистов Республики Татарстан. На ярмарке свои изделия представят ремесленники Поволжья. Можно будет не только купить украшения, одежду и лакомства ручной работы, но и принять участие в мастер-классах. Для детей подготовили отдельную программу с аттракционами и спектаклями.