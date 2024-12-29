Археологи в России нашли город, напоминающий Итиль — столицу Хазарского каганата

Археологи полагают, что в Астраханской области, вероятно, обнаружена столица Хазарского каганата Итиль, ранее известная только по письменным источникам. О результатах исследований сообщает ТАСС.

Как рассказал изданию старший научный сотрудник Научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Эдуард Кравченко, заявления об обнаружении столицы Хазарского каганата делались уже неоднократно за десятки лет раскопок в Нижнем Поволжье.

«В археологии доказательную базу составляет найденный материал. И вот он-то эту гипотезу не подтверждал: например, датировался гораздо более поздним временем или отсутствовали предметы салтово-маяцкой культуры, которую как раз и соотносят с Хазарским каганатом. В случае с Семибугоринским археологическим комплексом можно уже уверенно говорить, что найденные предметы вполне соответствуют нужному периоду», — пояснил предыдущие неудачи ученых Кравченко.

На этот раз теорию подкрепляют материалы, найденные на территории городища с 2020 года. Вкупе с датировками они подтверждают гипотезу о том, что объект ранее представлял из себя крупную городскую агломерацию.

Комплекс расположен у села Семибугры Астраханской области. Культурный слой, обнаруженный археологами, относится к VIII-X векам. Двухметровый намыв свидетельствует о том, что город, находившийся на берегу одного из русел волжской дельты в районе Каспийского моря, был затоплен, а затем вновь оказался на суше из-за отступления воды Каспия. В настоящее время объект находится в 30 километрах от береговой линии.

Также сходство обнаруженного городища с Итилем подкрепляют материальные артефакты, такие как фрагменты сырцового и обожженного кирпича, керамика, соотносимая с разными регионами каганата. Такая смесь стилей, уверен специалист, характерна для столицы государства.

Также в местах раскопок были обнаружены крымские амфоры, в которых, предполагают ученые, импортировались вино и оливковое масло.

«Импортная керамическая тара соответствует той торговой деятельности, которая, как мы уже знаем, велась между византийским в то время Крымом и Хазарским каганатом. И ее очень много, что указывает нам на крупный торговый центр — а в этом регионе таковым, вероятно, была только столица, Итиль», — подчеркнул собеседник агентства.

В пользу теории говорит и то, что территория, на которой обнаруживаются артефакты, очень обширна — найдена огромная агломерация, границы которой до сих пор не удается очертить.