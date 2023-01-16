Археологи представили крупный средневековый клад, найденный в Мензелинском районе РТ

Фото: Оксана Романова / «Татар-информ»

Сотрудники Института археологии имени Халикова Академии наук РТ во время сезона летних раскопок 2022 года обнаружили в Мензелинском районе республики крупный клад из металлических декоративных украшений времени раннего Средневековья. Находка относится к ломоватовской культуре и датируется VI веком.



Височные подвески, крупное шейное украшение, бусины разной формы и спирально скрученные элементы украшения гривы лошади были представлены в экспозиции к итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Госкомитета РТ по туризму. Все предметы имеют зеленовато-синий налет – это патина, результат окисления металла.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

К слову, помимо этого вМензелинском районе летом прошлого года были найдены крупный артефакт VI-VII веков – плужный нож, несколько бытовых ножей, наконечники стрел, гарпунов, кузнечный молоток и кресало – древнее огниво, с помощью которого люди разводили огонь.

«Эти находки еще предстоит детально изучить и описать. Потом они, как правило, поступают в фонды Музея археологии РТ при Институте археологии имени Халикова», – пояснила «Татар-информу» заведующая музеем Ксения Гирфанова.