Археологи обнаружили средневековое поселение в Зеленодольском районе РТ

Фото: t.me/OKN_Tatar

В Зеленодольском районе, недалеко от острова-града Свияжск, археологи выявили новое поселение, получившее название Мизиновское. Об этом сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Обнаружение произошло в ходе обследования участка, отведенного под хозяйственное освоение, по требованию Комитета историко-культурной экспертизы.

Фото: t.me/OKN_Tatar

В ходе раскопок установлено, что территория памятника активно подвергалась распашке. Среди находок – железная втульчатая пешня, фрагмент железного листовидного наконечника стрелы с черешком, мелкий кованый железный гвоздь, а также фрагменты гончарной керамики. Не менее двух сосудов имели цветную поливу с внутренней стороны.

Предварительная датировка памятника и коллекции артефактов относится к XVI–XIX векам.

Фото: t.me/OKN_Tatar

В настоящее время Комитетом подготовлен нормативный правовой акт о постановке территории памятника на государственную охрану. Заказчики работ разрабатывают проект мероприятий по сохранению объекта археологического наследия.