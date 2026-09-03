Археологи обнаружили клад украшений римского времени в Татарстане

Фото: Общество археологии Казанского университета

Клад женских украшений, предположительно относящийся к первым векам нашей эры, обнаружили археологи в Менделеевском районе Татарстана. Находку сделали во время совместной экспедиции специалистов Казанского федерального университета, «Археологии Восточно-Европейской равнины» и исследователей из Набережных Челнов. Об этом археологи КФУ сообщили в социальных сетях.

Разведочные работы проводились в августе у села Татарский Сарсаз. В одном из разведочных шурфов под слоем камней специалисты нашли бронзовый нагрудник, состоящий из трех пластин, а также детали обувного декора с сохранившимися кожаными шнурками. Предположительно, обнаруженные предметы составляли готовый комплект костюма, который был спрятан владельцами по неизвестной причине.

Находки характерны для пьяноборской культуры раннего железного века, существовавшей со II века до н. э. до начала III века н. э. Открытие стало новым дополнением к известным в регионе кладам позднепьяноборского облика.

Фото: Общество археологии Казанского университета

Среди наиболее близких аналогий исследователи называют Ахтиальский клад, обнаруженный в Менделеевском районе в 1913 году, а также Дубровский, Ильнешский и Трошковский клады, найденные в Каракулинском районе Удмуртии.

Археолог Владимир Генинг связывал концентрацию подобных комплексов в бассейне нижней Камы с функционированием трансконтинентальных торговых путей. На связи местного населения с античным миром также указывают предметы импорта, встречающиеся в таких кладах.

В частности, в составе Ахтиальского клада ранее обнаружили римскую бронзовую посуду италийского, предположительно капуанского, производства, датируемую концом I – началом II века нашей эры.

Фото: Общество археологии Казанского университета

Ученые планируют провести масштабные раскопки на месте обнаружения находки в 2027 году. Специалистам предстоит установить, был ли найденный комплекс кладом, спрятанным в момент опасности, либо являлся частью ритуального сооружения.

Открытие у Татарского Сарсаза, по оценке исследователей, позволяет расширить представления о западных границах распространения пьяноборской культуры в Прикамье.