Археологи обнаружили древнее захоронение коня и янтарную подвеску в Нижегородской области

В Вачском округе Нижегородской области археологи обнаружили новые захоронения, относящиеся к IX-XI векам. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова, ее слова приводит «Время Н».

Археологические работы в этом районе ведутся уже третий год. За это время специалисты исследовали около 600 квадратных метров древнего могильника, принадлежавшего финно-угорскому племени мурома. На этом участке было найдено 28 захоронений.

В 2025 году площадь раскопок увеличилась вдвое – до 1000 квадратных метров. Сейчас в экспедиции задействованы сотрудники Института археологии РАН, Нижегородского музея-заповедника, музея «Щелоковский хутор», этнографы Нижегородской государственной консерватории, а также студенты ННГУ имени Лобачевского.

По словам Сухановой, на текущем этапе на участке площадью 500 кв. метров уже выявлено 16 погребений, включая уникальное захоронение коня, датируемое IX веком. Также археологи нашли янтарную подвеску начала XI века. Министр добавила, что сейчас приоритетом для ученых является изучение захоронений, поврежденных грабителями, после чего начнётся работа с уцелевшими могилами.

По завершении раскопок в Нижнем Новгороде планируется организовать выставку с экспонатами, найденными в ходе экспедиции.