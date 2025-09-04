Археологи нашли в Татарстане первые свидетельства медной металлургии эпохи пирамид

Фото: официальное сообщество Комитета РТ по охране ОКН

Археологи в 2025 году продолжили разведочные исследования в районе Новобиксинтеевского могильника в Мензелинском районе. Работы велись на двух поселениях древних людей, где удалось выявить следы металлургического производства. Об этом сообщили в официальном сообществе Комитета РТ по охране ОКН.

В культурных слоях были обнаружены как отдельные, так и скопленные фрагменты медной руды с вкраплениями малахита и азурита, а также медные шлаки, образующиеся при выплавке металла.

Помимо этого, археологи нашли обломки готовых изделий – медных шильев, пронизки, фрагмента втулки. Были зафиксированы и остатки производственного инвентаря: фрагменты керамических тиглей для выплавки меди и половина глиняного сопла, использовавшегося для нагнетания воздуха в печь.

Фото: официальное сообщество Комитета РТ по охране ОКН

Наряду с этим в заполнении сооружений обнаружены пористая керамика и кремневые орудия, которые исследователи соотносят с гаринской культурой III тысячелетия до нашей эры. В этот же исторический период в Египте строились пирамиды и правили фараоны Древнего царства.

Находки подтверждают, что уже в III тысячелетии до н. э. на территории современного Татарстана люди умели находить медесодержащие руды, знали технологию выплавки меди и изготавливали небольшие изделия из металла. При этом большинство инструментов все еще производилось из камня – это наконечники стрел, ножи и скребки для обработки кожи и дерева.

Анализ найденных медных шлаков показал, что они выделяются по геохимическим особенностям (Ca-Ba-Sr-Zr ассоциация), характерным для шлаков, получаемых при переработке медистых песчаников Предуралья. Ученые отметили, что особенностью образцов являются высокие потери металла при выплавке. Это подтверждается большим числом медных корольков и высоким содержанием меди в шлаках.

Таким образом, обнаруженные материалы стали первыми столь масштабными доказательствами существования медной металлургии в Татарстане в III тысячелетии до нашей эры.