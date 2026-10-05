Археологи нашли на Карельском перешейке уникальный для Северо-Запада России клад

Археологи обнаружили на территории Тиверского городка, древнего укрепленного поселения на Карельском перешейке, клад серебряных украшений X–XIV веков общей массой более двух килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ, передает РБК.

В ведомстве отметили, что, согласно предварительным оценкам экспертов, это самый богатый из найденных на Северо-Западе России кладов указанного периода. Он включает несколько круглых медальонов, украшенных зернью и сканью, крупную орнаментированную гривну, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и подковообразную фибулу, а также кожаное очелье.

Помимо украшений, в состав клада входят три серебряных монеты. Это арабский дирхем, предварительно датированный 907–912 годами, и два крупных брактеата (брактеат – плоская тонкая монета с чеканкой на одной стороне – прим. Т-и) уппсальского типа, изготовленных в Швеции в конце XI – первой половине XII века.

«Эти брактеаты совершенно уникальные, потому что в мире их существует теперь, как выясняется, четыре: два – в Уппсале, в Швеции, и два – в нашем <...> кладе», – прокомментировал находку руководитель экспедиции – старший научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамеры) Станислав Бельский.

Еще одна необычная находка – медальон с изображением птиц. По предположению ученого, это могут быть спутники верховного бога скандинавов Одина – вороны Хугин и Мунин, между которыми помещено его копье Гунгнир. Однако с этим предметом, связанным со скандинавской мифологией, соседствуют артефакты с христианской символикой.

Бельский добавил, что большинство предметов изготовили за пределами региона – в Древней Руси или Скандинавии. Все находки отличаются высоким качеством исполнения.

Кроме исследователей из Кунсткамеры, в раскопках участвовала партнерская археологическая организация – Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр «Актуальная археология». Его специалисты разработали раздел обеспечения сохранности Тиверского городка, замечает РИА Новости.

Ти́верское городище (Тиверский городок, Тиверск, Tiurinlinna) – остатки древнего укрепленного поселения карелов и новгородцев, расположенные на территории Приозерского района Ленинградской области. Впервые укрепление упоминается в «Списке русских городов дальних и ближних», составленном в конце XIV века, однако оно могло быть основано заметно раньше.