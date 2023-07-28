Археологи из Татарстана нашли пол мавзолея, построенного ханом Узбеком в XIV веке

Фото: пресс-служба КФУ

На территории Харабалинского района Астраханской области археологи из Татарстана проводят экспедицию. Они обнаружили пол мавзолея периода знаменитого хана Золотой Орды – Узбека. Сейчас раскопки продолжаются – по слвоам ученых, здесь могут находиться захоронения чиновников Золотой Орды.

В экспедицию входят ученые КФУ, Академии наук РТ, а также Учебно-научного археолого-этнологического центра Марийского государственного университета. Именно они нашли пол мавзолея на месте погребения одного из величайших ханов, являющегося основоположником Золотой Орды, сообщает пресс-служба КФУ.

Обнаружен не только пол, но и основание, где стояла одна из колонн, которая поддерживала свод великолепного здания, рассказал проректор по комплексной безопасности, кандидат исторических наук Ришат Гузейров.

«Открылась поверхность, на которую не ступала нога человека с конца XIV века. Возможно, по этому полу ходил один из чингизидов, реформатор Золотой Орды, Узбек-хан, который занимался реформами не только религиозными, но и политико-административными», – приводит его слова пресс-служба вуза.

По словам ученых, архитектурный объект – мавзолей – имеет площадь 50 на 50 метров. Он был построен над могилой «очень большого человека», однако кого именно, пока неизвестно. Работы на объекте продолжаются.

Исследования на этой территории КФУ проводит уже пятый год в рамках государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа».