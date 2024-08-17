news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 17 августа 2024 08:24

Археолог провел экскурсию по главным местам раскопок в Казанском Кремле

Скопировать ссылку
Археолог провел экскурсию по главным местам раскопок в Казанском Кремле
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 40 человек приняли участие в лекции-променаде «В поисках сокровищ: экскурсия археолога Фаяза Хузина по местам Кремлевских раскопок». Проект реализует команда «Миллиард.Татар», выставочного зала «Манеж» и Института археологии им. Халикова.

Как сообщает редакция «Миллиард.Татар», мероприятие вызвало большой интерес со стороны казанцев. За два дня предварительную регистрацию прошли 70 человек, поэтому ее пришлось закрыть досрочно.

Более 40 человек, которые получили возможность посетить мероприятие, узнали от археолога о главных местах раскопок на территории Казанского Кремля и увидели их. Затем Фаяз Хузин показал им экспонаты выставки «В поисках невымышленных царств» в «Манеже».

Подробнее о лекции-променаде и новых анонсах модно узнать по ссылке.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100