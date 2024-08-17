Археолог провел экскурсию по главным местам раскопок в Казанском Кремле

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 40 человек приняли участие в лекции-променаде «В поисках сокровищ: экскурсия археолога Фаяза Хузина по местам Кремлевских раскопок». Проект реализует команда «Миллиард.Татар», выставочного зала «Манеж» и Института археологии им. Халикова.

Как сообщает редакция «Миллиард.Татар», мероприятие вызвало большой интерес со стороны казанцев. За два дня предварительную регистрацию прошли 70 человек, поэтому ее пришлось закрыть досрочно.

Более 40 человек, которые получили возможность посетить мероприятие, узнали от археолога о главных местах раскопок на территории Казанского Кремля и увидели их. Затем Фаяз Хузин показал им экспонаты выставки «В поисках невымышленных царств» в «Манеже».

Подробнее о лекции-променаде и новых анонсах модно узнать по ссылке.