Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Археолог провел экскурсию по главным местам раскопок в Казанском Кремле
Более 40 человек приняли участие в лекции-променаде «В поисках сокровищ: экскурсия археолога Фаяза Хузина по местам Кремлевских раскопок». Проект реализует команда «Миллиард.Татар», выставочного зала «Манеж» и Института археологии им. Халикова.
Как сообщает редакция «Миллиард.Татар», мероприятие вызвало большой интерес со стороны казанцев. За два дня предварительную регистрацию прошли 70 человек, поэтому ее пришлось закрыть досрочно.
Более 40 человек, которые получили возможность посетить мероприятие, узнали от археолога о главных местах раскопок на территории Казанского Кремля и увидели их. Затем Фаяз Хузин показал им экспонаты выставки «В поисках невымышленных царств» в «Манеже».
Подробнее о лекции-променаде и новых анонсах модно узнать по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»