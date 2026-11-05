Археолог Майко рассказал, почему даже осколок керамики важен для науки

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал телеканалу «Крым 24», что ценность археологической находки не всегда зависит от ее внешнего вида или художественных достоинств. Даже небольшой фрагмент керамики может помочь ученым узнать больше о жизни людей, населявших Крым в разные исторические эпохи.

По словам Майко, изучение каждой находки требует от специалистов значительных усилий, особенно во время полевого сезона, когда археологам приходится работать в непростых условиях.

Новые открытия происходят не только непосредственно на раскопках, но и во время обработки найденных предметов. Например, после очистки керамики на ней могут проявиться детали орнамента. Их изучение помогает ученым понять, каким способом наносили узоры и для чего они предназначались.