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Общество 13 октября 2026 12:38

Археолог Майко рассказал, как находки помогают изучать разные исторические эпохи

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Археологические находки могут рассказать многое о прошлом, однако для этого ученым важно правильно изучить каждый предмет и условия, в которых его обнаружили. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.

По словам специалиста, недостаточно просто найти артефакт. Необходимо аккуратно извлечь его и установить, где именно и при каких обстоятельствах он находился. Это помогает исследователям получить больше сведений о предмете и определить, к какому историческому периоду он относится.

Майко также отметил, что археологические исследования позволили получить новые интересные данные о разных эпохах – от позднего бронзового века до позднего Средневековья и даже Нового времени.

#Археологическая находка #археология
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