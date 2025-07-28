Арутюнян больше не значится тренером Ильи Малинина

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Российский специалист Рафаэль Арутюнян больше не указан в списке специалистов, которые работают с двукратным чемпионом мира Ильей Малининым. Это стало известно после того, как Федерация фигурного катания США обновила данные своих фигуристов. Фамилия Арутюняна в профиле Малинина больше не значится.

Тренерами американского фигуриста указаны родители Роман Скорняков и Татьяна Малинина. Рафаэль Арутюнян занимался консультацией фигуриста, однако был указан его тренером в профиле ISU.

Напомним, Малинин является одним из главных претендентов на золото Олимпийских игр 2026 года в Милане. Он был на подиуме трех последних чемпионатов мира, два из которых выиграл.