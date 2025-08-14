Артюхин объяснил, почему Ливо лучше уйти в «Трактор», чем в «Ак Барс»

Фото: hcsalavat.ru

Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин высказался о возможном переходе экс-нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в «Трактор».

«На мой взгляд, «Трактор» – хорошая возможность для Ливо. И для него, и для клуба это подходящий вариант. Более подходящий, чем «Ак Барс». В Челябинске есть места для легионеров и есть ребята-североамериканцы. Посмотрим, что он выберет. Но «Трактор» интереснее», – передает слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по инициативе клуба, поскольку игрок не прибыл вовремя в расположение команды.

В минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.