Артём Прокофьев: «У людей большой интерес к выборам»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Депутат Госдумы России Артём Прокофьев проголосовал сегодня на выборах в Казани в гимназии №96. В беседе с журналистом «Татар-информа» он отметил высокую явку в ходе голосования.

«Мы видим данные о явке, которая у нас высокая. Татарстан традиционно подтверждает эту составляющую нашей политической культуры. И в России высокая явка – это говорит о том, что у людей большой интерес к выборам», – сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Прокофьев также отметил, что многое было сделано для того, чтобы выборы были не просто «выбором фамилий и отдельных партий», а состоялось серьезное обсуждение избирательных программ, сравнение команд.

«Мы видели, что задействованы все способы общения с избирателями: это уличная баннерная реклама, традиционная печатная продукция, интернет, многочисленные встречи, пикеты, которые были по городам нашей республики. И, конечно, дебаты тоже, во время которых состоялось совместное обсуждение программ и предложений команд разных политических партий. Все это получилось, и я думаю, что, конечно, во многом это объясняет такой большой интерес к этим выборам, которые для нашей страны, безусловно, носят знаковый характер», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что вопреки всем попыткам как-то помешать выборам, «общество преодолеет все вызовы, и мы получим серьезные результаты по итогам избирательных кампаний».

Видео: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»