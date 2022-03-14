«Публика в Татарстане такая тонкая и музыкальная, что мне не хотелось уходить со сцены»

В апреле пройдет гастрольный тур по городам Татарстана Национального симфонического оркестра Башкортостана. Какая программа ждет татарстанского слушателя в этом году и станут ли гастроли орекстра из соседней республики традиционными, – рассказал «Татар-информ» генеральный директор оркестра, заслуженный артист РБ Артур Назиуллин.

В апреле пройдет гастрольный тур по городам Татарстана Национального симфонического оркестра Башкортостана

«Мы решили вновь посетить нашу дружественную республику»

Впервые свое профессиональное мастерство на музыкальных площадках республики Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан с успехом продемонстрировал в прошлом году. За время тура в исполнении НСО РБ в городах прозвучали сочинения Мориса Равеля и Отторино Респиги, а визитной карточкой программ тогда стал Второй концерт для кларнета с оркестром испанского композитора Оскара Наварро – в Татарстане это сочинение было исполнено впервые, а солистом выступил сам Артур Назиуллин.

«Татарстан оказал нашему оркестру тёплый прием, и мы решили вновь посетить нашу дружественную республику. Города Татарстана оснащены прекрасными концертными залами, где выступать – одно удовольствие, а публика такая тонкая и музыкальная, что мне как солисту не хотелось уходить со сцены. Думаю, в этом моя позиция абсолютно близка чувствам каждого музыканта оркестра», - заметил генеральный директор НСО РБ.

В этот раз Национальный симфонический оркестр РБ подготовил слушателям Татарстана уже два концерта

«Концерты нацелены на укрепление позиций культуры Башкортостана в России»

В этот раз Национальный симфонический оркестр РБ подготовил слушателям Татарстана уже два концерта. Первый ориентирован на развитие межкультурного диалога двух соседних республик и составлен из блистательных произведений классиков Башкортостана и Татарстана, второй представит программу, посвященную творчеству двух великих австрийских композиторов – Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера. Первый концерт прозвучит в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева в Казани 7 апреля, второй будет представлен также в ГБКЗ имени Сайдашева 8 апреля, в Органном зале Набережных Челнов 9 апреля и в Нижнекамском Доме народного творчества 10 апреля.

«Концерты нацелены на укрепление позиций культуры Башкортостана и в этом вопросе Татарстан внушает творческий трепет. Мы подходим к подготовке гастролей с максимальной серьезностью и стремлением порадовать столь достойную публику», - подчеркнул Артур Назиуллин.

Артур Назиуллин отметил, что глава республики Радий Хабиров следит за успехами симфонического оркестра Башкирии на творческом поприще, и всецело поддерживает коллектив: «В конце прошлого календарного года я подробно изложил главе республики наши достижения и поделился планами на будущее. Радий Фаритович весьма заинтересован в нашем развитии и поддерживает все наши инициативы».

Дирижер оркестра Дмитрий Крюков пообещал, что НСО РБ когда-нибудь обязательно представит близкую народам двух соседних республик музыку

«Слушателю будут предложены сочинения как башкортостанских, так и татарстанских композиторов»

В прошлый раз, по словам Артура Назиуллина, национальные сочинения Башкирии не вписывались в логику программы, и главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков тогда пообещал, что НСО РБ когда-нибудь обязательно представит близкую народам двух соседних республик музыку. И сдержал свое слово уже в этом году. 7 апреля в Казани прозвучит уникальная программа, подготовленная специально для татарстанской столицы. Она будет посвящена национальным композиторским школам Башкортостана и Татарстана.

«Изначально была задумка разделить татарскую и башкирскую музыку на отделения. Но учитывая близость по духу двух наших республик, мы пришли к мнению, что разделять их национальное академическое наследие было бы неправильно. Поэтому в рамках двух отделений слушателю будут предложены сочинения как башкортостанских, так и татарстанских композиторов», - поделился Артур Назиуллин.

Концерт будет состоять из ярких сочинений: симфонической поэмы «Салават Юлаев» Загира Исмагилова, увертюры «Нафиса» Назиба Жиганова, «Башкирской лирической сюиты» Хусаина Ахметова, фрагментов из балета «Шурале» Фарида Яруллина, сюиты «Симфонические танцы» Рашида Калимуллина, сюиты «Симфонические сцены» Лейлы Исмагиловой, «Литании» Леонида Любовского, симфонической поэмы «Золотой трон Гефеста» Валерия Скобелкина. Не обойдется и без мировой премьеры – на концерте прозвучит Симфония №6 Рустэма Сабитова.

«Сложно сказать, схожи ли композиторские школы республик, так как каждый композитор, чьи сочинения вошли в программу, обладает уникальным авторским почерком. И я с гордостью могу заявить, что эти музыкальные полотна ничуть не уступают по уровню сочинениям мировых композиторов, составляющих величие музыкального наследия», - заметил генеральный директор оркестра.

Артур Назиуллин успешно совмещает деятельность в качестве генерального директора оркестра с творчеством, оставаясь одним из самых востребованных кларнетистов мира

«Кларнет –часть моей души»

В программу концертов, представляющих европейскую классическую музыку, войдет увертюра к опере «Свадьба Фигаро» - это маленький шедевр, созданный к одной из самых популярных опер Моцарта. В музыке увертюры стремительно проносятся события оперы, рисуя перед слушателями яркую и фееричную картину в духе итальянской комедии. Ярким музыкальным откровением вечера станет Концерт для кларнета с оркестром A-dur – произведение, написанное Моцартом для одного из самых виртуозных кларнетистов того времени Антона Штадлера. Виртуозная партия кларнета представляет все инструментальные возможности кларнета: яркие контрасты регистров, глубину и выразительность низких и сияние верхних звуков, чистоту тона в кантилене, виртуозные пассажи. Солистом выступит маэстро Артур Назиуллин, который успешно совмещает деятельность в качестве генерального директора оркестра с творчеством, оставаясь одним из самых востребованных кларнетистов мира: «Кларнет – часть моей души, более того, я дышу полной грудью только тогда, когда в моем сердце звучит музыка».

Программу завершит Симфония №1 «Титан» Густава Малера. Композитор использует в ней материал нескольких сочинений цикла «Песни странствующего подмастерья». Симфония написана для большого симфонического оркестра. Это огромное симфоническое полотно, в котором рисуется образ героя-романтика, чья титаническая сила борьбы с действительностью приносит долгожданную победу и звучит апофеозом жизни и счастья. Говоря о значимости этого произведения для оркестра, Артур Назиуллин цитирует главного дирижера НСО РБ, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова: «Симфония должна быть как вселенная, она должна содержать в себе Всё. Эти слова Густава Малера уже проявляются в его Первой симфонии, где от тихого и долгого созерцания природы и вслушивания в тишину в начале первой части, мы приходим к финалу, отражающему в себе одновременно как взрыв планетарного масштаба, так и борьбу человека с титаническими ударами собственной судьбы, их преодолением, триумфом красоты и правды в конце симфонии. Уже в Первой симфонии композитор использует огромный состав оркестра, двигаясь к абсолютным пределам мощи оркестрового звучания, дающей слушателям возможность вырваться из оков материального мира и хоть на несколько мгновений погрузиться в настоящую жизнь - в бесконечность».

В планах оркестра сделать гастрольный тур по Татарстану ежегодным фестивалем

«Мы восхищаемся той музыкой, которую играем»

Артур Назиуллин подчеркивает: «Мы восхищаемся той музыкой, которую играем. Не имеет никакого значения татарская ли она, башкирская ли, еврейская, американская, европейская: будь то произведения Малера или Исмагилова, считаю, что, если эта музыка качественная, интересная, – она должна быть исполнена. И надо сказать, что национальные сочинения производят огромное впечатление. Слушателей я призываю не сравнивать композиторские школы, а восхититься музыкальным наследием, тонко собранным главным дирижером Госоркестра Башкортостана Дмитрием Крюковым в ожерелье концертов для истинных ценителей прекрасного. Уверен, что каждый найдет в программе наших концертов сочинение по душе. Культура – это единственное, что может объединить людей».

В планах оркестра сделать гастрольный тур по Татарстану ежегодным фестивалем, а исполнение татарстанских и башкирских академических произведений в рамках одного концерта – доброй традицией.

Фотографии предоставлены ГБКЗ им. Сайдашева