Артур Кортес рассказал о фотоконкурсе на выборах и казусе с авто

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Ведущий фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» на ТНВ Артур Кортес рассказал, как принять участие в розыгрыше iPhone 17. Уже сейчас к конкурсу присоединились около 90 тысяч участников.

«Чтобы выиграть iPhone, нужно сходить, проголосовать и получить браслет проголосовавшего. После чего нужно выйти с избирательного участка и сделать фотографию снаружи, на фоне избирательного участка», – рассказал телеведущий.

Главным условием для фотографии является то, что в кадре должны находиться узнаваемые элементы входной группы избирательного участка: надписи, плакаты или баннеры. На фотографии также должен быть хотя бы один человек, достигший совершеннолетия, и хотя бы у одного человека должен быть виден специальный браслет.

Фотографию нужно опубликовать на своей странице в социальной сети ВКонтакте с двумя хештегами: #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. После этого публикация попадает в базу конкурса, по которой генератор случайных чисел определит номер публикации-победителя.

Особое внимание техническая группа фотоконкурса обращает на соблюдение условий для участников. Напомним, вчера обладателем второго призового автомобиля чуть не стал ребенок.

«Страница во ВКонтакте не привязана к паспорту. У пользователя действительно была выдуманная дата рождения. Человеку оказалось 15 лет, и мы просто по техническому регламенту не могли его пропустить», – отметил Кортес.

Повторный розыгрыш состоится сегодня вечером – после выступления на праздничном концерте у Центра семьи «Казан» Салавата Фатхетдинова в 21:00 будут названы имена обладателей сразу двух авто.

Публикации с фото для участия в конкурсе принимаются до 20:00.

«В первые два дня голосования можно обратить внимание, что динамика улучшалась в периоды перед работой и после работы. И очень интересно было наблюдать за этими числами. Сегодня финальный день голосования, и прирост идет колоссальный», – поделился своими наблюдениями Кортес.

Организаторы отмечают, что в любом случае будет достигнуто количество 100 тысяч участников.