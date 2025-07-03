Артур Каюмов привез Кубок Гагарина в Бугульму

Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий «Локомотива», уроженец Бугульмы Артур Каюмов привез Кубок Гагарина в родной город.

Игрока на перроне вокзала встретили руководитель Исполнительного комитета Бугульминского района Дамир Фаттахов, а также представители Российских железных дорог и жители города. Сначала они возложили цветы у мемориала «Вечной славы», а затем направились на пресс-конференцию во Дворец Молодежи.

На ней выступил Фаттахов, назвав Каюмова уникальным игроком.

«Блaгoдapим зa тaкoй пoдapoк - вoзмoжнocть yвидeть глaвный тpoфeй KXЛ - Артура Каюмова, нападающего «Локомотива». Уникальный игрок, который своим упорством и талантом завоевал сердца зрителей и фанатов хоккея по всей стране», – сказал Дамир Фаттахов.

Также Артура поздравил с победой и пожелал ему успехов космонавт, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков.

Сегодня, 3 июля, с 10:00 до 15:00 в Ледовом дворце Бугульмы будет возможность сфотографироваться с Каюмовым и взять у него автограф.

Напомним, в финале Кубка Гагарина сезона 2024/25 «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1).