Артур Бровкин рассказал о своей шайбе в ворота «Лады»

Фото: ak-bars.ru

Автор шайбы в ворота «Лады», форвард «Ак Барса» Артур Бровкин оценил прошедший матч (3:1).

«Тяжелая победа, командная, все ребята бились друг за друга. Все игры сейчас будут такими, команды стремятся попасть в плей-офф, цепляются за очки».

Также Бровкин поделился эмоциями от своего гола.

«Шайба отскочила в угол, Лямкин поборолся, Дима Кателевский продлил её дальше с пятака, а я забил. Да, я ждал этой передачи, и как отрабатывали на тренировках – так и получилось», – рассказал форвард казанского клуба.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Санкт-Петербурге, против местного СКА. Игра пройдет во вторник, 4 февраля.