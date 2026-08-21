Артур Ахтямов объяснил, почему не вернулся в «Ак Барс» в межсезонье

Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов рассказал, почему предпочёл не возвращаться в казанский «Ак Барс» в межсезонье. Несмотря на постоянный контакт с руководством клуба, голкипер намерен продолжить борьбу за место в НХЛ.

«Общение с "Ак Барсом" у нас постоянное, за что большое спасибо, и я постоянно на связи с Маратом Валиуллиным. Почему не вернулся? Ну, во-первых, я сезон закончил, так скажем, нормально и хочу всё-таки добиться цели и зацепиться за НХЛ. Дай бог, чтобы получилось», — цитирует Ахтямова «Сила Спорта».

Он также отметил, что следил за выступлением казанцев в Кубке Гагарина. «Следил за плей-офф КХЛ, смотрел матчи, купил подписку в приложении. Сезон, я считаю, у "Ак Барса" получился очень хороший. Единственное, немного везения не хватило, но команда уже сделала большое дело, дошли до финала», — добавил вратарь.

Напомним, что Ахтямов является воспитанником «Ак Барса». В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ, но также провёл несколько матчей и в основном составе «Мэйпл Лифс». Будем следить за его дальнейшей карьерой. Спасибо за внимание.Вот лаконичная версия новости.