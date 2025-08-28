Артур Ахтямов о предложениях «Ак Барса»: «Все тайны раскрыть не могу»

Фото: соцсети ХК «Торонто Марлис»

Голкипер «Торонто» Артур Ахтямов ответил «Татар-информу», выходило ли на него руководство «Ак Барса» в течение прошлого сезона с предложением вернуться обратно в Казань.

— Поддерживал ли ты связь в течение сезона с кем-то из представителей «Ак Барса»? Предлагали вернуться?

— На протяжении всего прошлого сезона мне звонили и узнавали о моих делах. Я тоже следил за выступлениями родной команды. Насчет предложений все тайны раскрыть не могу. Пусть это останется секретом.

Напомним, Ахтямов является воспитанником системы казанского клуба и права в России на него принадлежат «Ак Барсу».

В текущее межсезонье ходило множество неподтвержденных слухов о его возвращении в «Ак Барс». Однако Ахтямов приступил к самостоятельной подготовке к сезону и планирует снова уехать в Канаду.

Сезон-2024/25 Ахтямов провел в АХЛ в фарм-клубе «кленовых листьев» – «Торонто Марлис». На его счету 26 матчей, 90,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности – 2,81.

По версии сайта НХЛ, 23-летний голкипер – пятый в рейтинге лучших молодых игроков «Торонто».