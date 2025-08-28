Артур Ахтямов: «На протяжении всего сезона мне постоянно звонили из «Ак Барса»
Артур Ахтямов о конкуренции в клубе АХЛ, жизни в Америке и возвращении в Россию
Воспитанник «Ак Барса» Артур Ахтямов минувший сезон провел в фарм-клубе «Торонто». Несмотря на контакты с менеджментом родного клуба и ожидания болельщиков, возвращаться он пока не спешит. «ТИ-Спорт» пообщался с 23-летним голкипером о первом сезоне в Северной Америке, лете в России, переговорах с «Ак Барсом» и перспективах закрепления в НХЛ.
«Предложения от Казани? Все тайны раскрыть не могу»
— Артур, прошедший сезон ты провел в клубе АХЛ «Торонто Марлис». Как оцениваешь свой дебютный год за океаном?
— В целом я удовлетворен. Есть моменты, над которыми стоит поработать, чем я сейчас и занимаюсь.
— Следил за личной статистикой?
— Старался не следить. Наблюдал только за командным положением, чтобы не отвлекаться и не забивать этим голову. Да и в целом считаю, что коллективная статистика куда важнее личной.
— Вызывали ли тебя на тренировки с основной командой «Торонто»? В чем их особенности?
— С «Торонто» я тренировался только в начале сезона и во время плей-офф. И каждый раз я испытывал невероятные эмоции и эйфорию. Очень приятно тренироваться со звездными и опытными игроками, такими как Остон Мэтьюс, Вильям Нюландер, Митч Марнер и многие другие. Выделять, на самом деле, кого-то не хочется. Я считаю, что если ты попал в НХЛ, то уже звезда.
И, конечно же, я был в восторге от самого тренировочного процесса: сумасшедшие скорости и высокоинтенсивные нагрузки.
— Как ты оцениваешь свои перспективы в команде основного состава?
— Если я буду ловить резиновый диск, над чем я сейчас и работаю, думаю, будет все хорошо.
— Расстроился, что в дебютном сезоне не удалось заиграть в НХЛ?
— В целом нет. Я был готов к любому повороту событий и понимал, что в первый год тяжело сразу зайти в такую лигу, как НХЛ.
— Откуда в прессе берутся слухи о твоем возвращении в Россию?
— Не знаю. Наверное, на то они и слухи. Мне кажется, у спортсменов в межсезонье всегда так.
— Поддерживал ли ты связь в течение сезона с кем-то из представителей «Ак Барса»? Предлагали вернуться?
— На протяжении всего прошлого сезона мне звонили и узнавали о моих делах. Я тоже следил за выступлениями родной команды. Насчет предложений все тайны раскрыть не могу. Пусть это останется секретом.
«Спасибо «Ак Барсу» за возможность готовиться летом»
— Насколько известно, лето ты проводишь в Казани. Когда вернулся и как провел отпуск?
— В Россию из Канады я прилетел в конце мая. Активно проводил отдых, много гулял, ездил на рыбалку. Удалось увидеться с друзьями и провести время с семьей. В июле успел съездить в Турцию. Отпуск прошел отлично, но уже с нетерпением жду начала сезона.
— До сих пор отдыхаешь или возобновил тренировки?
— После возвращения из Турции сразу приступил к подготовке, так как во время отпуска не занимался физическими нагрузками. По приезде в Америку я должен быть в оптимальной форме. Хожу в зал и тренируюсь на льду на базе «Ак Барса» с тренером вратарей Агопеевым Александром Вячеславовичем. Спасибо «Ак Барсу» за такую возможность.
— Когда стартует сезон в АХЛ? Не рановато ли приступил к тренировкам?
— Регулярный чемпионат начинается 10 октября. Я и так хорошо отдохнул. Две недели был без каких-либо нагрузок, организм сам требовал тренировок.
— Какие планы намечаешь в своей карьере в дальнейшем?
— Я хочу проявить себя, ловить шайбы, полностью отдаваться игре, а дальше будет видно.
«Были моменты грусти и ностальгии по России»
— Какие впечатления о жизни в Америке?
— Много отличий от России, начиная с языка, менталитета, культуры и заканчивая их пониманием жизни. Впечатления самые хорошие. Интересный опыт, на самом деле. Правда, были моменты грусти и ностальгии, но это случается у всех, кто переезжает за границу.
— Много времени ушло на адаптацию?
— Чуть больше, чем хотелось бы. В команде оперативно помогали со всеми возникающими вопросами, поэтому особых трудностей я не ощутил.
— Проживал далеко от ледовой арены?
— Я жил в даунтауне Торонто, в десяти минутах ходьбы от нашей игровой арены. Кстати, рядом располагается «Скоушабэнк-арена» основной команды «Торонто». До тренировочной арены приходилось тратить чуть больше времени, она находится в другом районе в 20 минутах езды от моего дома.
— Как добирался?
— Я пользовался такси или ездил вместе с Седриком Паре, с которым мы жили рядом, буквально в соседних домах.
— Удалось подружиться с местными болельщиками?
— Мне нравятся местные болельщики, очень доброжелательные и позитивные. Они часто ждали нас после матча, и с ними приятно было общаться. Атмосфера на матчах всегда заряженная. В Торонто много любителей хоккея, трибуны всегда полные. За это болельщикам большое спасибо!
— Каким было отношение к тебе со стороны тренерского штаба и товарищей по команде?
— Меня хорошо приняли в коллективе. Со всеми партнерами и тренерами сложились доверительные отношения. С командой мы часто собирались на праздники, встречались и после игр. Кто-нибудь из ребят звал к себе в гости, и мы очень весело проводили время.
— А как у твоих североамериканских партнеров обстоят дела с режимом?
— В этом плане у ребят очень профессиональное отношение.
«Даже в команде АХЛ все голкиперы высокого класса»
— В «Торонто Марлис» поиграл еще один россиянин — бывший игрок магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин. Вы одновременно переехали из России в Америку. Держитесь друг за друга?
— С Никитой мы действительно общались больше всего, так как оба из России. Позже он перешел в «Филадельфию». Мы проводили много времени вне игр и тренировок. Сейчас тоже стараемся поддерживать связь.
— Расстроился, когда он уехал?
— На самом деле круто, когда есть человек, с которым можно поговорить на родном языке. После него, кстати, в команде появился еще один русскоговорящий — Боря Валис. Вот с ним мы сейчас почти каждый день на связи. Он уже в Торонто и вовсю готовится к сезону. Интересный факт: Боря имеет американское гражданство, а его родители родом из Екатеринбурга. Сам он ни разу не был в России, но очень хочет побывать. Надеюсь, я как-нибудь привезу его сюда.
— Ты говорил, что в самом начале у тебя возникали сложности из-за языкового барьера. У Никиты тоже были аналогичные проблемы? Вы как-то вместе справлялись с этим?
— Думаю, у всех, кто впервые уезжает за границу, возникают подобные ситуации. Но мы старались общаться со всеми как можно чаще, и наш уровень знания языка постепенно прогрессировал.
— Удалось наладить общение с кем-то из англоязычных партнеров по команде?
— Американцы очень общительные. С ними было легко начать диалог на любую тему. И даже если я не понимал какое-то слово, они старались мне его объяснить. Если честно, так учить язык даже интереснее, нежели залезать каждый раз в переводчик.
— Насколько серьезной была конкуренция во вратарской линии?
— Даже в команде АХЛ все голкиперы очень высокого класса, и конкурировать с ними – одно удовольствие. Всегда можно отметить что-то новое для себя. Вне хоккея у нас дружеские отношения.
— Какие отличия в североамериканском хоккее отметишь с позиции голкипера?
— Там более агрессивная и скоростная игра, больше прямолинейности, опасных моментов и бросков со всех позиций.
— Что ты приобрел за это время от других вратарей?
— Честно говоря, у каждого свои фишки. Я наблюдал за тем, как вратари двигаются, держат руки, выбирают позицию в той или иной ситуации.
— Кого можешь выделить из голкиперов НХЛ?
– Я следил в основном за российскими вратарями. Отмечу в первую очередь Сергея Бобровского, так как он во второй раз выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой». Я наблюдал за ним и старался перенять какие-то действия. И, кстати, в прошлом сезоне мне посчастливилось побывать на матче плей-офф. Мы как раз приехали в Санрайз играть против их фарм-клуба «Портленд Пайретс».
Ну и, конечно, не могу не отметить других российских голкиперов, выступающих в данный момент в НХЛ: Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Илью Сорокина и других. Я за всеми стараюсь следить и болею за каждого.