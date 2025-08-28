Артур Ахтямов: «На протяжении всего сезона мне постоянно звонили из «Ак Барса»

Воспитанник «Ак Барса» Артур Ахтямов минувший сезон провел в фарм-клубе «Торонто». Несмотря на контакты с менеджментом родного клуба и ожидания болельщиков, возвращаться он пока не спешит. «ТИ-Спорт» пообщался с 23-летним голкипером о первом сезоне в Северной Америке, лете в России, переговорах с «Ак Барсом» и перспективах закрепления в НХЛ.





Фото: соцсети ХК «Торонто Марлис»

«Предложения от Казани? Все тайны раскрыть не могу»

— Артур, прошедший сезон ты провел в клубе АХЛ «Торонто Марлис». Как оцениваешь свой дебютный год за океаном?

— В целом я удовлетворен. Есть моменты, над которыми стоит поработать, чем я сейчас и занимаюсь.

— Следил за личной статистикой?

— Старался не следить. Наблюдал только за командным положением, чтобы не отвлекаться и не забивать этим голову. Да и в целом считаю, что коллективная статистика куда важнее личной.

— Вызывали ли тебя на тренировки с основной командой «Торонто»? В чем их особенности?

— С «Торонто» я тренировался только в начале сезона и во время плей-офф. И каждый раз я испытывал невероятные эмоции и эйфорию. Очень приятно тренироваться со звездными и опытными игроками, такими как Остон Мэтьюс, Вильям Нюландер, Митч Марнер и многие другие. Выделять, на самом деле, кого-то не хочется. Я считаю, что если ты попал в НХЛ, то уже звезда.

И, конечно же, я был в восторге от самого тренировочного процесса: сумасшедшие скорости и высокоинтенсивные нагрузки.

— Как ты оцениваешь свои перспективы в команде основного состава?

— Если я буду ловить резиновый диск, над чем я сейчас и работаю, думаю, будет все хорошо.

— Расстроился, что в дебютном сезоне не удалось заиграть в НХЛ?

— В целом нет. Я был готов к любому повороту событий и понимал, что в первый год тяжело сразу зайти в такую лигу, как НХЛ.

— Откуда в прессе берутся слухи о твоем возвращении в Россию?

— Не знаю. Наверное, на то они и слухи. Мне кажется, у спортсменов в межсезонье всегда так.

— Поддерживал ли ты связь в течение сезона с кем-то из представителей «Ак Барса»? Предлагали вернуться?

— На протяжении всего прошлого сезона мне звонили и узнавали о моих делах. Я тоже следил за выступлениями родной команды. Насчет предложений все тайны раскрыть не могу. Пусть это останется секретом.

«Я следил за выступлениями родной команды. Насчет предложений все тайны раскрыть не могу» Ахтямов в составе «Ак Барса» в 2020 г. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Спасибо «Ак Барсу» за возможность готовиться летом»

— Насколько известно, лето ты проводишь в Казани. Когда вернулся и как провел отпуск?

— В Россию из Канады я прилетел в конце мая. Активно проводил отдых, много гулял, ездил на рыбалку. Удалось увидеться с друзьями и провести время с семьей. В июле успел съездить в Турцию. Отпуск прошел отлично, но уже с нетерпением жду начала сезона.

— До сих пор отдыхаешь или возобновил тренировки?

— После возвращения из Турции сразу приступил к подготовке, так как во время отпуска не занимался физическими нагрузками. По приезде в Америку я должен быть в оптимальной форме. Хожу в зал и тренируюсь на льду на базе «Ак Барса» с тренером вратарей Агопеевым Александром Вячеславовичем. Спасибо «Ак Барсу» за такую возможность.

— Когда стартует сезон в АХЛ? Не рановато ли приступил к тренировкам?

— Регулярный чемпионат начинается 10 октября. Я и так хорошо отдохнул. Две недели был без каких-либо нагрузок, организм сам требовал тренировок.

— Какие планы намечаешь в своей карьере в дальнейшем?

— Я хочу проявить себя, ловить шайбы, полностью отдаваться игре, а дальше будет видно.

«Хожу в зал и тренируюсь на льду на базе «Ак Барса» Фото: © ak-bars.ru

«Были моменты грусти и ностальгии по России»

— Какие впечатления о жизни в Америке?

— Много отличий от России, начиная с языка, менталитета, культуры и заканчивая их пониманием жизни. Впечатления самые хорошие. Интересный опыт, на самом деле. Правда, были моменты грусти и ностальгии, но это случается у всех, кто переезжает за границу.

— Много времени ушло на адаптацию?

— Чуть больше, чем хотелось бы. В команде оперативно помогали со всеми возникающими вопросами, поэтому особых трудностей я не ощутил.

— Проживал далеко от ледовой арены?

— Я жил в даунтауне Торонто, в десяти минутах ходьбы от нашей игровой арены. Кстати, рядом располагается «Скоушабэнк-арена» основной команды «Торонто». До тренировочной арены приходилось тратить чуть больше времени, она находится в другом районе в 20 минутах езды от моего дома.

— Как добирался?

— Я пользовался такси или ездил вместе с Седриком Паре, с которым мы жили рядом, буквально в соседних домах.

— Удалось подружиться с местными болельщиками?

— Мне нравятся местные болельщики, очень доброжелательные и позитивные. Они часто ждали нас после матча, и с ними приятно было общаться. Атмосфера на матчах всегда заряженная. В Торонто много любителей хоккея, трибуны всегда полные. За это болельщикам большое спасибо!

— Каким было отношение к тебе со стороны тренерского штаба и товарищей по команде?

— Меня хорошо приняли в коллективе. Со всеми партнерами и тренерами сложились доверительные отношения. С командой мы часто собирались на праздники, встречались и после игр. Кто-нибудь из ребят звал к себе в гости, и мы очень весело проводили время.

— А как у твоих североамериканских партнеров обстоят дела с режимом?

— В этом плане у ребят очень профессиональное отношение.

«Американцы очень общительные. С ними было легко начать диалог на любую тему» Фото: соцсети ХК «Торонто Марлис»

«Даже в команде АХЛ все голкиперы высокого класса»

— В «Торонто Марлис» поиграл еще один россиянин — бывший игрок магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин. Вы одновременно переехали из России в Америку. Держитесь друг за друга?

— С Никитой мы действительно общались больше всего, так как оба из России. Позже он перешел в «Филадельфию». Мы проводили много времени вне игр и тренировок. Сейчас тоже стараемся поддерживать связь.

— Расстроился, когда он уехал?

— На самом деле круто, когда есть человек, с которым можно поговорить на родном языке. После него, кстати, в команде появился еще один русскоговорящий — Боря Валис. Вот с ним мы сейчас почти каждый день на связи. Он уже в Торонто и вовсю готовится к сезону. Интересный факт: Боря имеет американское гражданство, а его родители родом из Екатеринбурга. Сам он ни разу не был в России, но очень хочет побывать. Надеюсь, я как-нибудь привезу его сюда.

— Ты говорил, что в самом начале у тебя возникали сложности из-за языкового барьера. У Никиты тоже были аналогичные проблемы? Вы как-то вместе справлялись с этим?

— Думаю, у всех, кто впервые уезжает за границу, возникают подобные ситуации. Но мы старались общаться со всеми как можно чаще, и наш уровень знания языка постепенно прогрессировал.

— Удалось наладить общение с кем-то из англоязычных партнеров по команде?

— Американцы очень общительные. С ними было легко начать диалог на любую тему. И даже если я не понимал какое-то слово, они старались мне его объяснить. Если честно, так учить язык даже интереснее, нежели залезать каждый раз в переводчик.

— Насколько серьезной была конкуренция во вратарской линии?

— Даже в команде АХЛ все голкиперы очень высокого класса, и конкурировать с ними – одно удовольствие. Всегда можно отметить что-то новое для себя. Вне хоккея у нас дружеские отношения.

— Какие отличия в североамериканском хоккее отметишь с позиции голкипера?

— Там более агрессивная и скоростная игра, больше прямолинейности, опасных моментов и бросков со всех позиций.

— Что ты приобрел за это время от других вратарей?

— Честно говоря, у каждого свои фишки. Я наблюдал за тем, как вратари двигаются, держат руки, выбирают позицию в той или иной ситуации.

— Кого можешь выделить из голкиперов НХЛ?

– Я следил в основном за российскими вратарями. Отмечу в первую очередь Сергея Бобровского, так как он во второй раз выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой». Я наблюдал за ним и старался перенять какие-то действия. И, кстати, в прошлом сезоне мне посчастливилось побывать на матче плей-офф. Мы как раз приехали в Санрайз играть против их фарм-клуба «Портленд Пайретс».

Ну и, конечно, не могу не отметить других российских голкиперов, выступающих в данный момент в НХЛ: Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Илью Сорокина и других. Я за всеми стараюсь следить и болею за каждого.