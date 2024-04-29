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Артур Ахтямов: «Ак Барс» или «Торонто»? Я еще не отошел от сезона, пока не думал об этом»
Голкипер системы «Ак Барса» Артур Ахтямов провел отличный сезон в Альметьевске и стал обладателем Кубка Петрова в составе «Нефтяника». В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» 22-летний вратарь поделился мыслями о победе в плей-офф ВХЛ, конкуренции в Казани и своих планах на обозримое будущее.
«Победу «Нефтяника» в Кубке считаю вполне заслуженной»
Артур, поделись впечатлениями о плей-офф в ВХЛ. В том числе о финальных играх. Все-таки это твой первый кубок на высоком уровне.
Эмоции самые положительные! После победы в финале сначала испытал большую радость, затем небольшое моральное опустошение. Цель достигнута, сейчас можно немного выдохнуть. Было очень тяжело, но я рад, что наша команда с этим справилась. Напряжение ощущалось на протяжении всего плей-офф. Все встречи фактически завершились с разницей в одну шайбу. Не хотелось бы выделять кого-то из соперников, но, наверное, самые напряженные игры сложились против тюменского «Рубина». Особенно последний седьмой матч стал вишенкой на торте.
Чемпионат «Нефтяник» закончил на 9-й строчке. За счет чего все-таки удалось одержать победы во всех сериях кубковых матчей?
В плей-офф мы стали еще сплоченнее. Каждый в команде выполнял свою работу и четко понимал, что для этого нужно. Все в совокупности сыграло свою роль – работа тренерского штаба, персонала команды и наш боевой настрой.
Удивлен, что в серии против тульского АКМ справились за четыре матча?
Серией против АКМ не удивлен. Считаю, наша победа вполне заслуженна.
«Крайняя игра была очень напряженной. Возможно, в тот момент я сильно разозлился»
Кстати, в четвертой игре этой серии между тобой и игроком АКМ произошла какая-то стычка. Что это было?
Это плей-офф, и, как говорится, каждый пытается залезть сопернику под кожу. Крайняя игра была очень напряженной. Возможно, в тот момент я сильно разозлился. Правда, ничего криминального не произошло, но признаю, не сдержал эмоций. Вратарь всегда должен сохранять спокойствие и невозмутимость.
Насколько известно, в НХЛ не особо приветствуются такие эмоциональные вспышки у вратарей. Как в «Торонто» отреагировали на твое поведение? Или могут отреагировать?
Пока не отреагировали, но надеюсь строго судить не будут.
А если бы голкипер соперника вызвал тебя на дуэль, принял бы вызов?
В жизни, как и на льду, всегда стараюсь сохранять спокойствие. Но ради шоу, почему бы и нет.
Какие планы после победы в Кубке ВХЛ?
До 30 апреля остаюсь в Альметьевске. Мы с командой ждем официального закрытия сезона – предстоит встреча с болельщиками и парад с Кубком по городу. Затем планирую повидаться с родителями в Казани. После чего полечу отдыхать на море. Хочу восстановить силы и отвлечься мыслями от хоккея. А о карьерных планах буду думать после отпуска.
«Все вратари чувствуют конкуренцию на льду»
Перед переходом в КХЛ Тимур Билялов тоже провел сильный сезон в «Нефтянике», выиграв с командой Кубок Петрова. Как думаешь, может история повториться?
Честно говоря, тоже думал об этом. Да и те, кто работал в тот чемпионский год в «Нефтянике», тоже проводили параллель между мной и Тимуром. Надеюсь, верю и буду этому только рад!
Кстати, «Ак Барс» подписал новый контракт с Биляловым на два года. У Амира Мифтахова соглашение рассчитано еще на один сезон. Непросто будет выиграть конкуренцию?
Пока не хочу ничего загадывать. Нужно много работать. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе.
Вы все трое – казанские воспитанники. Чувствуется ли заочное соперничество между вами?
Я думаю, все вратари чувствуют конкуренцию на льду. Но вне работы мы все хорошо общаемся.
В этом сезоне ты сыграл за «Ак Барс» 17 игр, даже больше Мифтахова. Ожидал такое доверие со стороны тренерского штаба?
Вызов в главную команду стал неожиданностью. Я усердно работал и ждал своего шанса. Рад, что мне выпала такая возможность на старте прошедшего чемпионата КХЛ. Спасибо за доверие тренерскому штабу.
Присутствовало ли волнение в первых играх за «Ак Барс»?
Волнение за будущий результат присутствует перед каждой игрой. После того как я провел чуть больше игр за основную команду и выиграл свой первый матч, стало немного проще.
«Если будет возможность провести подготовку к сезону за океаном, обязательно поеду»
В 2020 году «Торонто» выбрал тебя на драфте НХЛ. Поддерживают ли с тобой связь представители клуба?
Да, как раз после финала Кубка Петрова меня поздравили с чемпионством. В течение сезона и в плей-офф представители «Торонто» тоже регулярно созванивались со мной по видеосвязи. Мы вместе разбирали мою игру. Мне указывают на ошибки и недочеты, демонстрируют видеонарезки игр вратарей НХЛ. Я старался учитывать их замечания и принимал к сведению.
Обсуждали ли твое будущее в составе заокеанского клуба?
Мы договорились, что до окончания сезона я должен быть сконцентрирован на своей игре в чемпионатах России.
Следишь за матчами своей команды из НХЛ?
Да, конечно слежу. В НХЛ наступило самое интересное время – плей-офф. Буду болеть за «Торонто». У меня сезон окончен, так что сейчас можно подольше не спать по ночам и понаблюдать за играми команды.
Поедешь в это межсезонье на сборы в Канаду?
Я ездил в лагерь для новичков в прошлом и позапрошлом сезонах, и мне очень понравилось. Если будет такая возможность подготовиться к сезону за океаном в этом году, обязательно поеду. Во время сборов там узнаешь много новых и полезных вещей. Кроме того, хочется сменить обстановку в другой стране.
Какие особенности тренировочной подготовки в Канаде можешь отметить?
По-моему, там больше времени уделяют теоретическим занятиям. Я раньше теорию серьезно не воспринимал. Но сейчас все больше понимаю, что это важно, и стараюсь сам по возможности изучать что-то новое. Что касается непосредственно тренировочных занятий, то уровень и подготовка что в России, что в Канаде примерно одинаковы.
«В моем возрасте надо не уставать, а работать. Отдохну после завершения карьеры»
Получается, ты ездил в тренировочный лагерь в Канаду до предсезонных сборов с «Ак Барсом». Тяжело выдерживать такой ритм и переезды?
В моем возрасте надо не уставать, а работать. Отдохну после завершения карьеры.
У тебя не возникает проблем с языковым барьером?
У меня средний уровень владения английским. Надо будет летом поработать над этим. С хоккейной терминологией все намного проще. Хорошо понимаю, но изъясняться самому пока сложнее.
Если одновременно поступят предложения от «Ак Барса» и от «Торонто», какой вариант в приоритете?
Я еще не отошел мыслями от прошедшего сезона. Пока не думал об этом.
Как тебе, кстати, прошедший плей-офф КХЛ? Что удивило больше всего?
В этом году плей-офф был вообще очень интересный и непредсказуемый. Я следил за всеми матчами. Особенно порадовался за вратаря «Металлурга» Илью Набокова. Он молодой и очень талантливый парень. Мне нравится, как он играет, его успехи меня сильно мотивируют.
Многие говорят, что «Восток» уничтожил «Запад» – три из четырех команд в полуфинале и уверенная победа «Магнитки». Как считаешь, уместно ли так говорить?
В плей-офф все команды равны, нет «сильных» и «слабых». Может быть, на этот раз везение сыграло большую роль.
Что думаешь о вылете «Ак Барса» в первом раунде? Кто в этом виноват?
В этой ситуации не было чьей-то конкретной вины. Думаю, было много факторов, большинство из которых сложились не в пользу команды. Совокупность этих микромоментов и решила исход серии. Это неприятно осознавать.
«Сейчас уровень вратарей в лигах примерно одинаков»
А что для тебя важнее, матч, сыгранный на ноль, или общекомандная победа?
На ноль сыграть, конечно, всегда приятно, но общекомандная победа важнее.
Какие основные качества должны быть у вратаря высокого уровня, на твой взгляд?
В первую очередь, физические, технико-тактические и силовые показатели, такие как ловкость, гибкость. И, на мой взгляд, очень значимую роль играет психология. Сейчас уровень вратарей в лигах примерно одинаков. По опыту, кто психологически выносливее, тот и сильнее.
Первый твой дебют в «Ак Барсе» случился при Дмитрии Квартальнове в 2020 году. В одной из первых игр тебя заменили на 5-й минуте после первого же пропущенного гола. Было ли это оправданно и как это сказывается на психологии вратаря?
Это было почти четыре года назад. Сложно вспомнить свои ощущения. Но раз Дмитрий Вячеславович принял такое решение, значит, было за что.
Какие изменения можешь отметить в себе за этот год в профессиональном плане?
Думаю, я стал более ответственно готовиться к матчам.
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