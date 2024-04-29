Артур Ахтямов: «Ак Барс» или «Торонто»? Я еще не отошел от сезона, пока не думал об этом»

«Хочу восстановить силы и отвлечься мыслями от хоккея. О карьерных планах буду думать после отпуска»

Фото: ahc-neftyanik.ru

«Победу «Нефтяника» в Кубке считаю вполне заслуженной»

Артур, поделись впечатлениями о плей-офф в ВХЛ. В том числе о финальных играх. Все-таки это твой первый кубок на высоком уровне.

Эмоции самые положительные! После победы в финале сначала испытал большую радость, затем небольшое моральное опустошение. Цель достигнута, сейчас можно немного выдохнуть. Было очень тяжело, но я рад, что наша команда с этим справилась. Напряжение ощущалось на протяжении всего плей-офф. Все встречи фактически завершились с разницей в одну шайбу. Не хотелось бы выделять кого-то из соперников, но, наверное, самые напряженные игры сложились против тюменского «Рубина». Особенно последний седьмой матч стал вишенкой на торте.

Чемпионат «Нефтяник» закончил на 9-й строчке. За счет чего все-таки удалось одержать победы во всех сериях кубковых матчей?

В плей-офф мы стали еще сплоченнее. Каждый в команде выполнял свою работу и четко понимал, что для этого нужно. Все в совокупности сыграло свою роль – работа тренерского штаба, персонала команды и наш боевой настрой.

Удивлен, что в серии против тульского АКМ справились за четыре матча?

Серией против АКМ не удивлен. Считаю, наша победа вполне заслуженна.

«После победы в финале сначала испытал большую радость, затем небольшое моральное опустошение» Фото: ahc-neftyanik.ru

«Крайняя игра была очень напряженной. Возможно, в тот момент я сильно разозлился»

Кстати, в четвертой игре этой серии между тобой и игроком АКМ произошла какая-то стычка. Что это было?

Это плей-офф, и, как говорится, каждый пытается залезть сопернику под кожу. Крайняя игра была очень напряженной. Возможно, в тот момент я сильно разозлился. Правда, ничего криминального не произошло, но признаю, не сдержал эмоций. Вратарь всегда должен сохранять спокойствие и невозмутимость.

Насколько известно, в НХЛ не особо приветствуются такие эмоциональные вспышки у вратарей. Как в «Торонто» отреагировали на твое поведение? Или могут отреагировать?

Пока не отреагировали, но надеюсь строго судить не будут.

А если бы голкипер соперника вызвал тебя на дуэль, принял бы вызов?

В жизни, как и на льду, всегда стараюсь сохранять спокойствие. Но ради шоу, почему бы и нет.

Какие планы после победы в Кубке ВХЛ?

До 30 апреля остаюсь в Альметьевске. Мы с командой ждем официального закрытия сезона – предстоит встреча с болельщиками и парад с Кубком по городу. Затем планирую повидаться с родителями в Казани. После чего полечу отдыхать на море. Хочу восстановить силы и отвлечься мыслями от хоккея. А о карьерных планах буду думать после отпуска.

«Напряжение ощущалось на протяжении всего плей-офф» Фото: ahc-neftyanik.ru

«Все вратари чувствуют конкуренцию на льду»

Перед переходом в КХЛ Тимур Билялов тоже провел сильный сезон в «Нефтянике», выиграв с командой Кубок Петрова. Как думаешь, может история повториться?

Честно говоря, тоже думал об этом. Да и те, кто работал в тот чемпионский год в «Нефтянике», тоже проводили параллель между мной и Тимуром. Надеюсь, верю и буду этому только рад!

Кстати, «Ак Барс» подписал новый контракт с Биляловым на два года. У Амира Мифтахова соглашение рассчитано еще на один сезон. Непросто будет выиграть конкуренцию?

Пока не хочу ничего загадывать. Нужно много работать. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе.

Вы все трое – казанские воспитанники. Чувствуется ли заочное соперничество между вами?

Я думаю, все вратари чувствуют конкуренцию на льду. Но вне работы мы все хорошо общаемся.

«Вне работы мы все хорошо общаемся» Фото: ak-bars.ru

В этом сезоне ты сыграл за «Ак Барс» 17 игр, даже больше Мифтахова. Ожидал такое доверие со стороны тренерского штаба?

Вызов в главную команду стал неожиданностью. Я усердно работал и ждал своего шанса. Рад, что мне выпала такая возможность на старте прошедшего чемпионата КХЛ. Спасибо за доверие тренерскому штабу.

Присутствовало ли волнение в первых играх за «Ак Барс»?

Волнение за будущий результат присутствует перед каждой игрой. После того как я провел чуть больше игр за основную команду и выиграл свой первый матч, стало немного проще.

«Если будет возможность провести подготовку к сезону за океаном, обязательно поеду»

В 2020 году «Торонто» выбрал тебя на драфте НХЛ. Поддерживают ли с тобой связь представители клуба?

Да, как раз после финала Кубка Петрова меня поздравили с чемпионством. В течение сезона и в плей-офф представители «Торонто» тоже регулярно созванивались со мной по видеосвязи. Мы вместе разбирали мою игру. Мне указывают на ошибки и недочеты, демонстрируют видеонарезки игр вратарей НХЛ. Я старался учитывать их замечания и принимал к сведению.

Обсуждали ли твое будущее в составе заокеанского клуба?

Мы договорились, что до окончания сезона я должен быть сконцентрирован на своей игре в чемпионатах России.

«Уровень тренировочных занятий в России и Канаде примерно одинаков» Фото: ak-bars.ru

Следишь за матчами своей команды из НХЛ?

Да, конечно слежу. В НХЛ наступило самое интересное время – плей-офф. Буду болеть за «Торонто». У меня сезон окончен, так что сейчас можно подольше не спать по ночам и понаблюдать за играми команды.

Поедешь в это межсезонье на сборы в Канаду?

Я ездил в лагерь для новичков в прошлом и позапрошлом сезонах, и мне очень понравилось. Если будет такая возможность подготовиться к сезону за океаном в этом году, обязательно поеду. Во время сборов там узнаешь много новых и полезных вещей. Кроме того, хочется сменить обстановку в другой стране.

Какие особенности тренировочной подготовки в Канаде можешь отметить?

По-моему, там больше времени уделяют теоретическим занятиям. Я раньше теорию серьезно не воспринимал. Но сейчас все больше понимаю, что это важно, и стараюсь сам по возможности изучать что-то новое. Что касается непосредственно тренировочных занятий, то уровень и подготовка что в России, что в Канаде примерно одинаковы.

«По опыту, кто психологически выносливее, тот и сильнее» Фото: ak-bars.ru

«В моем возрасте надо не уставать, а работать. Отдохну после завершения карьеры»

Получается, ты ездил в тренировочный лагерь в Канаду до предсезонных сборов с «Ак Барсом». Тяжело выдерживать такой ритм и переезды?

В моем возрасте надо не уставать, а работать. Отдохну после завершения карьеры.

У тебя не возникает проблем с языковым барьером?

У меня средний уровень владения английским. Надо будет летом поработать над этим. С хоккейной терминологией все намного проще. Хорошо понимаю, но изъясняться самому пока сложнее.

Если одновременно поступят предложения от «Ак Барса» и от «Торонто», какой вариант в приоритете?

Я еще не отошел мыслями от прошедшего сезона. Пока не думал об этом.

Как тебе, кстати, прошедший плей-офф КХЛ? Что удивило больше всего?

В этом году плей-офф был вообще очень интересный и непредсказуемый. Я следил за всеми матчами. Особенно порадовался за вратаря «Металлурга» Илью Набокова. Он молодой и очень талантливый парень. Мне нравится, как он играет, его успехи меня сильно мотивируют.

Многие говорят, что «Восток» уничтожил «Запад» – три из четырех команд в полуфинале и уверенная победа «Магнитки». Как считаешь, уместно ли так говорить?

В плей-офф все команды равны, нет «сильных» и «слабых». Может быть, на этот раз везение сыграло большую роль.

Что думаешь о вылете «Ак Барса» в первом раунде? Кто в этом виноват?

В этой ситуации не было чьей-то конкретной вины. Думаю, было много факторов, большинство из которых сложились не в пользу команды. Совокупность этих микромоментов и решила исход серии. Это неприятно осознавать.

«Вылет «Ак Барса»? В этой ситуации не было чьей-то конкретной вины» Фото: ak-bars.ru

«Сейчас уровень вратарей в лигах примерно одинаков»

А что для тебя важнее, матч, сыгранный на ноль, или общекомандная победа?

На ноль сыграть, конечно, всегда приятно, но общекомандная победа важнее.

Какие основные качества должны быть у вратаря высокого уровня, на твой взгляд?

В первую очередь, физические, технико-тактические и силовые показатели, такие как ловкость, гибкость. И, на мой взгляд, очень значимую роль играет психология. Сейчас уровень вратарей в лигах примерно одинаков. По опыту, кто психологически выносливее, тот и сильнее.

Первый твой дебют в «Ак Барсе» случился при Дмитрии Квартальнове в 2020 году. В одной из первых игр тебя заменили на 5-й минуте после первого же пропущенного гола. Было ли это оправданно и как это сказывается на психологии вратаря?

Это было почти четыре года назад. Сложно вспомнить свои ощущения. Но раз Дмитрий Вячеславович принял такое решение, значит, было за что.

«Думаю, я стал более ответственно готовиться к матчам» Фото: ahc-neftyanik.ru

Какие изменения можешь отметить в себе за этот год в профессиональном плане?

Думаю, я стал более ответственно готовиться к матчам.