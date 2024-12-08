Артур Амиров: «Татарское искусство должно быть нацелено и на русского зрителя»

Можно ли приспособить старое здание театра Камала под музыкальный театр? Почему выпускники московских театральных вузов не возвращаются в Татарстан? Чем похожи российский и китайский зритель? Конкурентоспособна ли мюзикл-опера «Черная палата»? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал режиссер шоу и музыкального театра Артур Амиров.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«До шести лет жил на Урале, но родиной считаю Казань»

– Артур, где вы родились?

– Родился в Ижевске, но больше ничего там не делал. До шести лет жил на Урале, а с первого класса школы я в Казани. Родиной считаю Казань.

– Ваши родители имеют отношение к искусству?

– Нет, они оба преподаватели Казанского ветеринарного института.

– Вот почему вы выступали там на «Студвесне».

– Это вы хорошо долистали мой Instagram* (смеется). На самом деле, со второго класса я учился во вторую смену, поэтому с утра ходил к маме на пары по фармакологии. В какой-то момент она поняла, что все эти пары я уже знаю наизусть, и сказала: иди на третий этаж, там актовый зал. Я пошел и с тех пор девять лет участвовал во всех студвеснах ветеринарного института.

– Вы, кажется, знаете татарский язык?

– Я понимаю, но не разговариваю, чтобы не позориться (смеется).

– Но на татарском поете?

– Да, но просто я изначально артист. А так я наполовину татарин, наполовину армянин.

– А где вы учились?

– Я окончил Российский институт театрального искусства – ГИТИС, мастерская заслуженного деятеля искусств России Михаила Борисовича Борисова, моего творческого гуру, театрального отца. Это человек, который привил мне любовь к театру, за что я больше всего ему благодарен, потому что сегодня без театра не представляю своей жизни. Во время нашего обучения Михаил Борисович покинул нас, что стало большим потрясением для всего театрального сообщества и нас, 25 его «птенцов». Это был самый тяжелый год во время обучения. Через полтора года нас «подобрал» и доучивал другой выдающийся деятель – Владимир Николаевич Панков, основатель жанра саунд-драмы и художественный руководитель театра «Центр драматургии и режиссуры».

«Мисс Татарстан-2024» (режиссер – А. Амиров) Фото предоставлено Артуром Амировым

Но, находя позитивные моменты в любых жизненных ситуациях, могу сказать: зато мы познали и Вахтанговскую школу психологического театра, и абсолютно противоположный ей современный андеграундный театр. Но вообще наш факультет, который сейчас называется факультетом новых направлений сценических искусств, занимается современным синтезом музыкального, драматического театра и шоу. Это прямо то, что мне было всегда интересно.

На самом деле, ты сам приходишь к тому, что тебе интересно. У меня есть одногруппники, которые ушли в драматический театр, а я специализируюсь на музыкальном театре. Которого, можно сказать, нет в Татарстане.

«Каждый год несколько человек из Татарстана выпускаются в ГИТИСе, Щукинском, «Щепке», МХАТе – и им некуда возвращаться»

– Разве под него не хотят приспособить старое здание театра Камала?

– Насколько я знаю, уже нет. По моей информации, в театр Камала переезжает Тинчуринский, в Тинчуринский – театр Кариева, а что будет в театре Кариева, еще неизвестно. Хотя разговоры о создании музыкального театра в старом здании театра Камала шли очень долго.

Почему это невозможно, я, честно, не понимаю. Для меня это самая больная тема. Я считаю, что Татарстан – один из самых творческих и вокально развитых регионов. Мелодичность у татар в крови, есть творчество, есть моң, это один из самых мелодичных народов России. И то, что у нас во всей огромной республике, одной из самых продвинутых, нет ни одного государственного музыкального театра – профессионального, академического, театра мюзикла… У нас есть музыкальный театр в Зеленодольске, но он получастный, его невозможно назвать большим государственным театром. В Казани в принципе театров меньше, чем в соседней Йошкар-Оле.

«Деревья или ветер не переиграть ничем. Но при этом в версии open air теряется много визуальных и погруженческих эффектов» Фото предоставлено Артуром Амировым

Для меня, как и для множества моих одногруппников, это огромная проблема. На моем курсе в ГИТИСе учились семь человек из Татарстана, и нам некуда возвращаться. Каждый год несколько человек из нашей республики выпускаются в ГИТИСе, в Щукинском училище, в «Щепке», во МХАТе, и им некуда возвращаться. Я знаю об этом не понаслышке, мы же плюс-минус все общаемся.

Мы не можем вернуться как минимум потому, что ставки есть только в татарских театрах, а мы учились на русскоязычных артистов. Хотя мы без проблем можем ставить на татарском, но помимо татарской культуры в Татарстане нужно продвигать и русскую. Как и музыкальный театр.

– Вы этот вопрос где-то поднимали?

– Да, во время визита Раиса Татарстана в ГИТИС примерно год назад. Но, насколько я знаю, на сегодня создание музыкального театра не планируется.

– А я могу вам сказать, почему его создание не планируется в старом здании театра Камала. Я делала материал с композитором Эльмиром Низамовым, и он сказал, что строение этого здания в принципе не позволяет использовать его под музыкальный театр – вместить там труппу, хор, оркестр и так далее. И плюс акустика.

– Мне кажется, он имеет в виду более классический жанр. Потому что для музыкального театра или театра мюзикла (а не оперетты) все акустические вопросы решаются техникой. Мы работаем с большим звуком.

И в остальном в этом здании можно сделать нормальной музыкальный театр. Там есть поворотный круг, приспособляемый задник, цеха. Понимаете, одно дело, когда нет ничего, другое – когда есть хоть что-то. Тогда можно загадывать что-то большее.

«Кариевский театр очень маленький, как сельский ДК. У музыкального театра есть специфика» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Да, зритель еще не готов. Но он и не будет готов – он же никогда этого не видел»

– Вы сказали, что высвобождается Кариевский театр. Он не мог бы подойти?

– Нет, он очень маленький, как сельский ДК. У музыкального театра есть специфика. Это самый дорогой театральный жанр, потому что он вмещает в себя все виды и направления театрального искусства. И цирк, и иллюзию, и вокал, и пластику, и художественное воплощение, и технические новшества. Соответственно, это самая большая труппа. В какой-то мере это может быть даже дороже, чем опера. Просто опера и балет у нас относятся к элитарному искусству, а мюзиклы – к массовому. Поэтому хотя в силу дороговизны мюзиклы выпускаются гораздо реже, но людей они могут собрать гораздо больше.

– Если, допустим, вдруг случится, что в Казани будет построен музыкальный театр, он будет востребован?

– Говорить о востребованности театра, я считаю, нет смысла. Потому что театр, как одна из потребностей пирамиды Маслоу, есть в любом случае. Как потребность в искусстве, в том самом катарсисе.

Другое дело, воспитан ли зритель. Я считаю, что в Татарстане пока не очень высокий спрос на музыкальный театр. Даже на спектаклях театра Вахтангова залы у нас не заполнены на сто процентов. Стопроцентная заполняемость только у театра оперы и балета.

Но дело в том, что спрос зависит и от предложения. Предложения у нас нет, поэтому круг зрителей ограничен. У нас очень четкое распределение по возрастам, кто куда пойдет, и, кроме того, очень сложно с экспериментальными жанрами. Зритель все-таки еще не готов. Но он и не будет готов, если он никогда этого не видел. Иммерсивное шоу «Анна Каренина», которое идет в Казани, тоже было чем-то из ряда вон. И цены на билеты могли шокировать, хотя, на самом деле, это абсолютно нормальная цена. Но люди же привыкли, ходят.

«Мюзикл «Король Лев» идет на протяжении 20 лет, его показывают 25 дней в месяц» Фото предоставлено Артуром Амировым

– То есть в случае музыкального театра спрос можно и нужно подтолкнуть?

– Да. У нас предложения нет в принципе, некуда пойти. Вот захочу я пойти сегодня на мюзикл – а некуда. В Москве ты можешь сходить... Ну самая главная, самая профессиональная и крутая площадка – это, конечно, МДМ. Потом Театр мюзикла, а еще Театр оперетты и Театр наций, в которых тоже есть мюзикловые постановки.

То есть у тебя есть выбор, условно, из семи мюзиклов, куда ты можешь сходить на неделе. У нас нет ни одного. Тот же самый мюзикл «Алтын Казан», поставленный в рамках «Yзгәреш җиле», показали трижды, каждый раз для определенного круга зрителей. Обычный зритель его, по сути, не видел.

Этим летом я ездил на обучение в нью-йоркский Broadway Stage Entertainment. Энтертейнмент там устроен совсем по-другому. Они занимаются долгосрочным выпуском спектакля: могут вложить несколько миллиардов и потом отбивать их много лет. Один из самых легендарных мюзиклов «Король Лев», на котором я как раз проходил обучение, идет на протяжении 20 лет. При этом они работают 25 дней в месяц. Один театр – это один мюзикл. То есть в театре нет репертуара, одно здание полностью закрыто под один мюзикл.

Я смотрел, куда я могу пойти в конкретный день, – было 29 мюзиклов. Но это Нью-Йорк, столица мюзикла. В Москве ты, наверное, можешь найти 30 драматических спектаклей в день. В принципе, сравнимо. Но единственный театр в России, работающий по бродвейской системе, – это МДМ. И только у них есть лицензия. Но в МДМ мюзиклы работают максимум три года.

«Саммит БРИКС поставил некоторые проекты на паузу»

– Сколько вы были в Штатах?

– Почти два месяца. Помимо стажировки, поездил по разным шоу, был на шоу Lady Gaga, на нескольких представлениях Cirque du Soleil. Получил хороший зрительский и профессиональный опыт, который хочется поскорее воплотить.

В этом году я должен был ставить свой новый мюзикл в Татарской филармонии, но, как я понял, в связи с саммитом БРИКС некоторые проекты были поставлены на паузу. В филармонии у меня три года шел прекрасный мюзикл «Снегурочка 2.2», и хочется сказать спасибо директору Татарской филармонии Кадиму Назировичу Нуруллину, который не побоялся впустить молодого пацаненка в профессиональную деятельность. Конечно, до этого у меня были работы с детскими коллективами, еще что-то, но «Снегурочка» была первым профессиональным спектаклем, на который продают билеты, а это уже другая ответственность.

– Десять лет назад, когда вам было 14, вы участвовали в проекте «Голос.Дети». Что можете вспомнить об этом?

– Это очень крутой опыт. Подводные камни поднимать уже не хочется, но перед выходом у меня были понимание и задача сделать так, чтобы как минимум выйти в эфир. Я считаю, что у меня что-то получилось придумать по ходу. Скажу так: было весело, было классно, и мы до сих пор поддерживаем общение с ребятами оттуда. Потому что мы все одного возраста, все сейчас выпустились из институтов, все где-то работаем, где-то уже пересекаемся. Нам сейчас интересно следить друг за другом.

Этот проект дал мне большой толчок, тогда я убедился, что хочу работать в этой сфере. Но оттуда у меня появился тремор в руках (смеется).

– То есть это правда, что проигравшие дети психологически травмируются?

– Наверное. Но я не считаю себя проигравшим (смеется).

«Снегурочка» была моим первым профессиональным спектаклем, на который продают билеты. Это другая ответственность» Фото предоставлено Артуром Амировым

– Но вы чувствовали эту конкуренцию, о которой дети потом рассказывают?

– Не знаю, у меня нет страшных историй оттуда. Я дружил. Мне было интересно побывать в этом путешествии. Я и на съемки всех последующих этапов приезжал, чтобы общаться с ребятами, быть в тусовке. У нас были очень хорошие взаимоотношения.

– А в кино вам интересно себя попробовать?

– У меня есть опыт съемок в качестве актера в короткометражках и роликах. Но в отличие от музыкального театра и шоу это не совсем мое. Хотя кино, конечно, увековечивает (смеется).

– А потом, есть же и киномюзиклы.

– Есть, но это совсем другой жанр. Но это интересно. Кстати, вот о том, чтобы снимать киномюзиклы, я не думал.

«У нас много крутых одноразовых проектов, стоящих колоссальных денег, которые просто сгорают»

– Вы смотрели «Черную палату»?

– Да, конечно. Там заняты артисты из моих работ, мои друзья и товарищи. Там они работают в классическом жанре.

– Это конкурентоспособный продукт?

– Да, это прекрасная постановка, очень конкурентоспособный продукт. Но он не должен ставиться и показываться в Болгаре. Он должен быть в Казани, в репертуаре. То, что этот спектакль не работает, большое упущение. У нас много крутых одноразовых проектов, на которые уходит колоссальное количество денег, которые просто сгорают.

«Драматический спектакль ты можешь разработать и поставить в одиночку, а мюзикл – нет. И у тебя ответственность перед всеми этими людьми – проект могут не принять, или он может сорваться» Фото предоставлено Артуром Амировым

– Но там, в Болгаре, есть сама эта Черная палата. На сцене будет уже не то?

– Да, когда мы находимся на земле, мы эту декорацию – и я не только про саму палату, но и про те деревья, которые рядом, тот ветер, который дует, – не переиграем ничем. Это самое сильное, что может работать. Ни один актер не переиграет дерево.

Но при этом в версии open air теряется много визуальных и, так сказать, погруженческих эффектов. Тебя ведь должно захватить туда, внутрь действия. А этот камень, он достаточно статичный и холодный, поэтому вместо погружения ты постоянно вспоминаешь о том, что вокруг тебя летают комары. В театре у режиссера шоу гораздо больше инструментов для работы с восприятием зрителя.

– Какие еще у вас есть проекты?

– Есть несколько полностью написанных заготовок спектаклей. Просто… В чем сложность мюзикла? В том, что ты, как режиссер, не можешь разработать концепцию спектакля один. Драматический спектакль я могу разработать и поставить в одиночку, а с мюзиклом, музыкальным спектаклем, оперой это невозможно, у тебя должен быть пул специалистов режиссерско-постановочной группы. Это, как минимум, художник, композитор, драматург, хореограф и желательно поэт. И у тебя ответственность перед всеми этими людьми, потому что проект могут не принять, или он может сорваться. И это не считая артистов, которые закладываются на заработок и на это время, высвобождая его для проекта. Тем более в новогодний период. У меня в этом году слетело два новогодних проекта.

Я хотел бы вернуться в Татарстан и считаю, что у меня есть крутой опыт и бэкграунд для того, чтобы делать все это здесь. Прозвучит эгоистично и звездно, но я трезво оцениваю свое положение и понимаю, что в нашем регионе нет таких специалистов, тем более режиссеров с бэкграундом в столице мюзиклов Нью-Йорке и столице шоу Шанхае. У нас в принципе нет специалистов музыкального театра. В театре оперы и балета тоже все специалисты приглашенные.

Я уже начал здесь этим заниматься, но сейчас как-то разочаровался. Необходимость как будто есть, но в то же время никому это не надо.

«По сути, это самый модернистический и технологичный театр в мире» Фото предоставлено Артуром Амировым

«Мы восприимчивы к чужому, но не восприимчивы к новому своему»

– К слову о Шанхае. В Китай вы тоже ездили по профессиональным делам?

– Да, это была рабочая поездка на полтора месяца. Мы ездили с мюзиклом «Анна Каренина» Театра оперетты. Помимо постановочной работы, я иногда работаю артистом, в этот раз так и случилось. Кстати, это единственный российский мюзикл, франшиза которого выкуплена за рубежом – в Китае, Южной Корее, еще где-то, и играется там местными артистами. А мы показывали туровую версию с российскими артистами. Дали 13 спектаклей в пяти городах.

– В крупных городах?

– Да, в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Дунгуане и Циндао. Про Дунгуань, допустим, нам сказали, что это маленький городок, пригород Шэньчжэня. Городок оказался на десять миллионов жителей, абсолютно индустриальный, с высотками.

Китай – это абсолютно другой мир. Сначала мы приехали в Пекин, там нам выпала честь открывать новое здание главного оперного театра города. Должны были открывать бродвейские Cats, а открывали мы. По сути, на сегодня это самый модернистический и технологичный театр в мире.

– Сколько там мест в зале?

– 1800.

– А сколько должно быть в идеальном музыкальном театре Казани?

– От тысячи до полутора тысяч. Тысяча точно. Ну, если в театре оперы и балета 950, из них рабочих только 800... Но у них маленький зал, должен быть больше.

– Как вас принимали в Китае?

– Все залы были полные. Мы, кстати, такие же, как китайцы – восприимчивы к чужому. Если вы узнаете о гастролях китайского театра, вам наверняка интересно будет сходить. Мы восприимчивы к чужому, но не восприимчивы к новому своему.

«Это единственный российский мюзикл, франшиза которого выкуплена за рубежом» Фото предоставлено Артуром Амировым

– Пофантазируем – если бы в Казани вдруг открыли музыкальный театр, какую татарскую постановку вы бы там поставили?

– У меня есть пара заготовок, но я не буду о них говорить. Пусть оно сбудется.

– Ну хоть намекните. Это из татарской классики, например?

– Я скажу так. У театра Камала есть новое здание, пусть они на пяти сценах ставят классные татарские спектакли (смеется). Мы будем только рады прийти к ним в гости. Тем более что театр будет, я уверен, очень классный. Хотя, по большому счету, театру Камала он просто физически не нужен. Он как раз то, что нужно для музыкального театра.

А по поводу татарского языка у меня такая позиция. Я знаю татарский язык, понимаю его и очень люблю. Потому что он во мне. Но есть такая вещь, которую я считаю проблемой: все татарское искусство нацелено на татарского зрителя. Любой наш массовый спектакль про татарскую культуру идет на татарском языке. Как те же самые «Черная палата», «Алтын Казан» и так далее. Они нацелены на зрителя, понимающего татарский.

Что меня вдохновило в Китае – там есть очень популярное шоу под названием «Возрождение Китая» о рождении нации, китайской истории, культуры, традиций. А я еще лет пять назад думал о том, что хочу поставить в Казани большое красивое шоу о татарской культуре. С татарской мелизматикой, с татарскими песнями и танцами и так далее, то есть в национальной колористике. Но обязательно на русском языке, для того, чтобы знакомить людей с нашей культурой. Потому что, те кто знает татарский язык, как правило, знают и культуру. А так как одна из наших целей – это сохранение татарского культурного кода, то мы должны рассказывать о нем всем остальным.

Регина Яфарова, Рустем Шакиров

* Деятельность Meta (в том числе соцсеть Instagram) признана в России экстремистской и запрещена

Амиров Артур Дамирович – режиссер драматического, музыкального театров и шоу.

Родился в 2000 году в Ижевске.

Окончил РИТИ-ГИТИС (Москва).

Режиссерские работы: шоу «Мисс Татарстан – 2024», симфоническое шоу «Гарри Поттер» (2023), благотворительный гала-концерт «Письма Победы» (2023), Президентская елка Республики Татарстан (2022), мюзикл «Снегурочка 2.2», Татарская государственная филармония им. Г. Тукая (2021), спектакль open air «О чем поют деревья» (2021).

Представлял Россию на XVI Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Грузии и Балтии международной конфедерации театральных союзов. Стипендиат Раиса Республики Татарстан в области искусства.